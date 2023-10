GP de speedway 2024 : qui obtiendra les cinq wildcards ?

La première grande question qui se pose lors de l'attribution des cinq wildcards permanentes pour le GP de speedway 2024 est la suivante : le promoteur Discovery et la FIM restent-ils fidèles à leur ligne de conduite actuelle et attribuent-ils les wildcards aux pilotes les plus proches du GP 2023 ou aspirent-ils à de nouveaux visages ?

Il y aura en tout cas deux nouveaux venus l'année prochaine, puisque depuis le Challenge, le Polonais Szymon Wozniak est assuré de faire partie du GP 2024. Martin Vaculik et Robert Lambert s'étant qualifiés par le biais du top 6 du championnat du monde 2023, le Tchèque Jan Kvech fera également partie du Grand Prix. Si l'on considère les participants déjà désignés, le marché polonais est représenté par deux pilotes, tout comme le Danemark et l'Australie. La Grande-Bretagne, la Suède, la Slovaquie et la République tchèque présentent chacune un pilote.

Si l'on se penche sur les candidats potentiels à une wild card permanente pour 2024, il faudrait que le diable s'en mêle pour que Daniel Bewley (7e) n'en obtienne pas une. Le Britannique n'a été absent du top 8 qu'à trois reprises et a remporté le GP de Suède à Malilla. Max Fricke (9e) s'est amélioré en fin de saison et a terminé cinq fois de suite dans le top huit, l'Australien fait également partie des candidats prometteurs.

Tai Woffinden (11e) et Maciej Janowski (14e), qui ont tous deux déjà remporté des médailles aux championnats du monde, ainsi que le Danois Anders Thomsen (15e) ont été victimes de blessures. Si Discovery veut à nouveau avoir trois Britanniques, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir le triple champion Woffinden, qui est en outre une tête de caractère. Janowski n'a généralement été que l'ombre de lui-même cette année en GP, mais il a tout de même fait de la Pologne le champion du monde par équipe et n'a pas pu participer aux deux dernières courses, tandis que son compatriote Patryk Dudek (10e) a atteint la finale du dernier GP pour la deuxième fois de l'année.

Le champion SGP2 Mateusz Cierniak, qui apporterait un vent de fraîcheur à la série, est l'un des remplaçants les plus évidents pour le Grand Prix. Il n'est pas certain qu'il soit pris en considération, car la Pologne compte déjà deux pilotes dans son line-up et sa nomination signifierait probablement la fin de Dudek et Janowski.

Andzejs Lebedevs a prouvé, tout comme Kai Huckenbeck et plus récemment Luke Becker, qu'ils avaient les capacités de participer au GP. Mais aucun de ces trois-là n'est en mesure d'évincer l'un de ces athlètes établis du GP.

Le pronostic de SPEEDWEEK.com pour les wildcards est donc le suivant : Daniel Bewley (GB), Max Fricke (AUS), Tai Woffinden (GB), Maciej Janowski (PL) et Patryk Dudek (PL).



Ainsi, seuls Kim Nilsson (S) et Anders Thomsen (DK) passeraient à la trappe sur la grille de départ de cette année.

Mateusz Cierniak bénéficiera certainement d'une wildcard. Sur la liste des remplaçants, Kai Huckenbeck pourrait se retrouver à la première ou à la deuxième place. Becker et Lebedevs apparaîtront certainement aussi sur la liste, Dominik Kubera est également envisageable.

Line-up du GP de speedway 2024 jusqu'à présent :

Top 6 des championnats du monde 2023 :

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)



Champion d'Europe 2023 :

Mikkel Michelsen (DK)



Du GP-Challenge :

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)*



*Suppléant, car Martin Vaculik & Robert Lambert sont dans le top 6