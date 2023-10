Speedway GP 2024: a chi andranno le cinque wildcard?

La prima grande domanda che circonda l'assegnazione delle cinque wildcard permanenti per il GP Speedway 2024 è: il marketer Discovery e la FIM rimarranno fedeli alla loro linea attuale e assegneranno le wildcard ai prossimi migliori piloti del GP 2023, o punteranno su volti nuovi?

L'anno prossimo ci saranno sicuramente due nuovi arrivi: il polacco Szymon Wozniak è una presenza fissa nel GP 2024 fin dal Challenge, e con Martin Vaculik e Robert Lambert che si sono qualificati attraverso i primi sei classificati del Campionato del Mondo 2023, anche il ceco Jan Kvech passerà al Gran Premio. Guardando ai partecipanti già fissati, il mercato polacco è rappresentato con due piloti, oltre a Danimarca e Australia. Gran Bretagna, Svezia, Slovacchia e Repubblica Ceca forniscono un pilota ciascuno.

Se guardiamo ai possibili candidati a una wildcard permanente per il 2024, se Daniel Bewley (7°) non ne riceverà una, sarà il diavolo. Il britannico è rimasto solo tre volte fuori dai primi otto e ha vinto il GP di Svezia a Malilla. Max Fricke (9°) è migliorato verso la fine della stagione e si è piazzato tra i primi otto per cinque volte di fila; anche l'australiano è uno dei candidati più promettenti.

Tai Woffinden (11°) e Maciej Janowski (14°), entrambi già vincitori di medaglie ai Campionati del Mondo, e il danese Anders Thomsen (15°) sono stati sfortunati a causa di infortuni. Se Discovery vuole avere di nuovo tre britannici, non c'è modo di evitare il tre volte campione Woffinden, che è anche una testa di serie. Janowski è stato per lo più l'ombra di se stesso nell'anno del GP in corso, ma almeno è diventato campione del mondo a squadre della Polonia e non ha potuto correre le ultime due gare, mentre il suo connazionale Patryk Dudek (10°) è arrivato in finale per la seconda volta quest'anno nell'ultimo GP.

Come sostituto nel Gran Premio, viene in mente il campione SGP2 Mateusz Cierniak, che porterebbe una ventata di aria fresca nella serie. Se verrà preso in considerazione è discutibile, dato che la Polonia ha già due piloti in formazione e la sua nomina significherebbe probabilmente la fine di Dudek e Janowski.

Andzejs Lebedevs, come Kai Huckenbeck e più recentemente Luke Becker, hanno dimostrato di avere le carte in regola per competere nel GP. Ma nessuno di questi tre si è spinto a buttare fuori dal GP uno di quelli già affermati.

Il consiglio di SPEEDWEEK.com per le wildcard è quindi il seguente: Daniel Bewley (GB), Max Fricke (AUS), Tai Woffinden (GB), Maciej Janowski (PL) e Patryk Dudek (PL).



Ciò significa che dal campo di partenza di quest'anno solo Kim Nilsson (S) e Anders Thomsen (DK) si ritireranno dalla ruggine.

Mateusz Cierniak riceverà sicuramente una wildcard. Nella lista delle riserve, Kai Huckenbeck potrebbe arrivare primo o secondo. Anche Becker e Lebedevs compariranno sicuramente nella lista, mentre è ipotizzabile anche Dominik Kubera.

La formazione dello Speedway GP 2024 finora:

Top-6 della Coppa del Mondo 2023:

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)



Campione europeo 2023:

Mikkel Michelsen (DK)



Dal GP Challenge:

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)*.



*Attendenti, poiché Martin Vaculik e Robert Lambert sono nella top-6.