Speedway GP 2024: Quem fica com os cinco wildcards?

A primeira grande questão em torno da atribuição dos cinco wildcards permanentes para o GP de Speedway de 2024 é: será que a Discovery e a FIM vão manter-se fiéis à sua linha atual e dar os wildcards aos melhores pilotos do GP de 2023, ou vão apontar para caras novas?

Haverá definitivamente dois recém-chegados no próximo ano, uma vez que o polaco Szymon Wozniak tem sido uma presença permanente no GP de 2024 desde o Challenge, e com Martin Vaculik e Robert Lambert a qualificarem-se através dos seis primeiros do Campeonato do Mundo de 2023, o checo Jan Kvech também subirá para o Grande Prémio. Olhando para os participantes já definidos, o mercado polaco está representado com dois pilotos, bem como a Dinamarca e a Austrália. A Grã-Bretanha, a Suécia, a Eslováquia e a República Checa têm um piloto cada.

Se olharmos para os possíveis candidatos a um wildcard permanente para 2024, seria preciso ir para o diabo se Daniel Bewley (7º) não recebesse um. O britânico só não ficou três vezes entre os oito primeiros e venceu o GP da Suécia em Malilla. Max Fricke (9º) melhorou no final da temporada e terminou entre os oito primeiros cinco vezes seguidas, o australiano também é um dos candidatos promissores.

Tai Woffinden (11º) e Maciej Janowski (14º), ambos medalhados no Campeonato do Mundo, e o dinamarquês Anders Thomsen (15º) não tiveram sorte com lesões. Se o Discovery quiser voltar a ter três britânicos, não há como evitar o tricampeão Woffinden, que é também um homem de carácter. Janowski tem sido uma sombra do seu antigo eu no atual ano de GP, mas pelo menos sagrou-se Campeão do Mundo por Equipas da Polónia e não pôde participar nas duas últimas corridas, enquanto o seu compatriota Patryk Dudek (10º) chegou à final pela segunda vez este ano no último GP.

Como substituto no Grande Prémio, surge o campeão da SGP2 Mateusz Cierniak, que traria uma lufada de ar fresco à série. Se ele será considerado é questionável, uma vez que a Polónia já tem dois pilotos no alinhamento e a sua nomeação significaria provavelmente o fim de Dudek e Janowski.

Andzejs Lebedevs, tal como Kai Huckenbeck e, mais recentemente, Luke Becker, provaram que têm o que é preciso para competir no GP. Mas nenhum deste trio se esforça para expulsar um dos consagrados do GP.

Assim, a dica do SPEEDWEEK.com para os wildcards é a seguinte: Daniel Bewley (GB), Max Fricke (AUS), Tai Woffinden (GB), Maciej Janowski (PL) e Patryk Dudek (PL).



Isto significa que, do grupo de partida deste ano, apenas Kim Nilsson (S) e Anders Thomsen (DK) ficarão de fora.

Mateusz Cierniak terá certamente direito a um wildcard. Na lista de reserva, Kai Huckenbeck poderá ficar em primeiro ou segundo lugar. Becker e Lebedevs também vão certamente aparecer na lista, Dominik Kubera também é concebível.

O alinhamento do Speedway GP 2024 até agora:

Top-6 da Taça do Mundo de 2023:

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)



Campeão Europeu de 2023:

Mikkel Michelsen (DK)



Do GP Challenge:

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)*.



*Participantes, já que Martin Vaculik e Robert Lambert estão no top-6.