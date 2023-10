Surprise : Kai Huckenbeck en 2024 en GP de speedway

Pendant des années, la société de commercialisation du Speedway-GP et la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ont misé sur des forces éprouvées pour l'attribution des wild-cards permanentes. Ainsi, peu de sang neuf est arrivé dans la série, car des pilotes de GP actuels se sont toujours battus pour revenir, même par le biais du challenge.

Ce qui plaide en faveur de cette approche, c'est le fait que très rarement un pilote n'a pas couru en Grand Prix alors qu'il y aurait eu sa place sur le plan sportif - comme les deux Russes Artem Laguta et Emil Sayfutdinov, qui ont été exclus pour des raisons politiques.



Une autre voie a été suivie pour la nomination des cinq wild-cards permanentes pour 2024. Les deux Polonais Patryk Dudek et Maciej Janowski, tous deux déjà dans le top 3 mondial, passent à la trappe après une mauvaise saison en GP. Il en va de même pour le Suédois Kim Nilsson, le Danois Anders Thomsen, longtemps blessé, et, étonnamment, l'Australien Max Fricke, neuvième aux championnats du monde.



Le jeune Anglais Dan Bewley, qui a régulièrement atteint les demi-finales cette année et a remporté le Grand Prix de Suède à Malilla, aura une autre chance bien méritée. Le triple champion du monde anglais Tai Woffinden a également été placé.



De manière surprenante, Kai Huckenbeck et Dominik Kubera (PL) reçoivent une wild card. Huckenbeck est le premier Allemand depuis Martin Smolinski en 2014 à participer à la série - le deuxième en fait. La cinquième place est attribuée au Letton Andzejs Lebedevs.



Pour Huckenbeck et Lebedevs, on a certainement tenu compte du fait qu'il y aura un Grand Prix en Allemagne et en Lettonie en 2024. Max Fricke, qui aurait été le troisième Australien du peloton avec Jack Holder et Jason Doyle, aurait été moins utile d'un point de vue marketing.



Outre Huckenbeck, Lebedevs et Kubera, Szymon Wozniak (PL) et Jan Kvech (CZ) sont également nouveaux dans le Grand Prix, ils se sont qualifiés via le Challenge. Un tiers du peloton est donc nouveau !



Au total, nous verrons l'année prochaine des pilotes de neuf nations : La Pologne présente trois pilotes, tout comme la Grande-Bretagne, l'Australie et le Danemark deux chacun. La Suède, la Slovaquie, la République tchèque, l'Allemagne et la Lettonie seront représentées par un seul pilote.

Composition du GP de speedway 2024 :

Top 6 des championnats du monde 2023 :

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)



Champion d'Europe 2023 :

Mikkel Michelsen (DK)



Du GP-Challenge :

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)



Wildcards permanents :

Daniel Bewley (GB)

Tai Woffinden (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Dominik Kubera (PL)

Andzejs Lebedevs (LV)