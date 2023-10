Sorpresa: Kai Huckenbeck nel GP di Speedway del 2024

Per anni, il marketing del GP di Speedway, insieme alla FIM, la federazione mondiale di motociclismo, ha mantenuto la prassi di affidarsi a forze collaudate per l'assegnazione delle wildcard permanenti. In questo modo, solo un po' di sangue fresco è entrato nella serie, dato che anche gli attuali piloti del GP si sono fatti strada più volte attraverso il Challenge.

A favore di questo approccio c'è il fatto che solo molto raramente un pilota che avrebbe dovuto partecipare al Gran Premio non ha corso in termini sportivi, come i due russi Artem Laguta ed Emil Sayfutdinov, esclusi per motivi politici.



Un approccio diverso è stato adottato per la nomina delle cinque wildcard permanenti per il 2024. I due polacchi Patryk Dudek e Maciej Janowski, entrambi già tra i primi tre al mondo, cadono nella ruggine dopo una scarsa stagione di GP. Lo stesso vale per lo svedese Kim Nilsson, il danese Anders Thomsen, da tempo infortunato, e, a sorpresa, l'australiano Max Fricke, nono classificato in Coppa del Mondo.



Un'altra possibilità è data meritatamente al giovane inglese Dan Bewley, che quest'anno è arrivato regolarmente in semifinale e ha vinto il Grand of Sweden a Malilla. Anche l'inglese Tai Woffinden, tre volte campione del mondo, è stato inserito tra le teste di serie.



A sorpresa, Kai Huckenbeck e Dominik Kubera (PL) hanno ricevuto una wildcard. Huckenbeck è il primo tedesco dopo Martin Smolinski nel 2014 ad essere nella serie - il secondo in assoluto. Il quinto posto va al lettone Andzejs Lebedevs.



Nel caso di Huckenbeck e Lebedevs, si è certamente tenuto conto del fatto che nel 2024 ci sarà un Gran Premio in Germania e in Lettonia. Max Fricke, che sarebbe stato il terzo australiano in campo insieme a Jack Holder e Jason Doyle, avrebbe portato meno dal punto di vista del marketing.



Oltre a Huckenbeck, Lebedevs e Kubera, Szymon Wozniak (PL) e Jan Kvech (CZ) sono nuovi al Grand Prix e si sono qualificati attraverso il Challenge. Ciò significa che un terzo dei partecipanti è nuovo!



In totale, l'anno prossimo vedremo piloti provenienti da nove nazioni: La Polonia fornisce tre piloti, così come la Gran Bretagna, l'Australia e la Danimarca due ciascuno. Svezia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania e Lettonia sono rappresentate con un pilota.

La formazione del GP di Speedway 2024:

Top-6 del Campionato del Mondo 2023:

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)



Campione europeo 2023:

Mikkel Michelsen (DK)



Dal GP Challenge:

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)



Wildcard permanenti:

Daniel Bewley (GB)

Tai Woffinden (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Dominik Kubera (PL)

Andzejs Lebedevs (LV)