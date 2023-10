Surpresa: Kai Huckenbeck no GP de Velocidade em 2024

Durante anos, o comerciante do Speedway GP, juntamente com a FIM, a federação mundial de motociclismo, manteve a prática de confiar em forças comprovadas ao atribuir os wildcards permanentes. Desta forma, apenas um pouco de sangue fresco entrou na série, uma vez que os actuais pilotos de GP também lutaram pelo seu regresso, uma e outra vez, através do Challenge.

A favor desta abordagem está o facto de só muito raramente um piloto não ter corrido no Grande Prémio e que, em termos desportivos, teria pertencido a ele - como os dois russos Artem Laguta e Emil Sayfutdinov, que foram excluídos por razões políticas.



Uma abordagem diferente foi adoptada na nomeação dos cinco wildcards permanentes para 2024. Os dois polacos Patryk Dudek e Maciej Janowski, ambos já no top-3 do mundo, foram excluídos depois de uma má época de GP. O mesmo acontece com o sueco Kim Nilsson, o dinamarquês Anders Thomsen, há muito lesionado, e, surpreendentemente, o australiano Max Fricke, nono classificado na Taça do Mundo.



Outra oportunidade é merecidamente dada ao jovem inglês Dan Bewley, que chegou regularmente às meias-finais este ano e venceu o Grand of Sweden em Malilla. O tricampeão mundial Tai Woffinden, da Inglaterra, também foi classificado.



Surpreendentemente, Kai Huckenbeck e Dominik Kubera (PL) receberam um wildcard. Huckenbeck é o primeiro alemão desde Martin Smolinski em 2014 a estar na série - o segundo de sempre. O quinto lugar vai para o letão Andzejs Lebedevs.



No caso de Huckenbeck e Lebedevs, foi certamente tido em conta que haverá um Grande Prémio na Alemanha e na Letónia em 2024. Max Fricke, que seria o terceiro australiano no pelotão, ao lado de Jack Holder e Jason Doyle, teria trazido menos do ponto de vista do marketing.



Para além de Huckenbeck, Lebedevs e Kubera, Szymon Wozniak (PL) e Jan Kvech (CZ) são novos no Grande Prémio, tendo-se qualificado através do Challenge. Isto significa que um terço do pelotão é novo!



No total, veremos pilotos de nove países no próximo ano: A Polónia fornece três pilotos, tal como a Grã-Bretanha, a Austrália e a Dinamarca, dois cada. A Suécia, a Eslováquia, a República Checa, a Alemanha e a Letónia estão representadas com um piloto.

O alinhamento do Speedway GP 2024:

Top-6 do Campeonato do Mundo de 2023:

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)



Campeão Europeu de 2023:

Mikkel Michelsen (DK)



Do GP Challenge:

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)



Wildcards permanentes:

Daniel Bewley (GB)

Tai Woffinden (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Dominik Kubera (PL)

Andzejs Lebedevs (LV)