Speedway-GP : Promoteur FIM remplacé, enfin de la croissance

Si, en termes de marketing, le Grand Prix est resté à un niveau bas au cours des premières années en raison de la non-commercialisation par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), le promoteur Benfield Sports International a fait bouger les choses à partir de 2001. A cette époque, un Grand Prix a été organisé à Berlin, pour la première fois également dans le gigantesque stade de Cardiff, et en Suède, les courses ont eu lieu dans la capitale Stockholm au lieu de Linköping.

Pour la saison 2002, une nouvelle étape a été franchie avec un total de dix Grands Prix et une expansion en Norvège et en Australie. L'objectif de conquérir de nouveaux marchés et de faire ainsi croître le sport est aussi celui de l'actuel promoteur Discovery, qui est aux commandes depuis 2022. Alors que le Grand Prix a tenté au fil des ans de s'implanter dans des pays comme l'Italie, la Norvège, la Slovénie ou la Lettonie, la série a tourné le dos à l'Allemagne jusqu'en 2007.

La course de Berlin s'est avérée être une éphéméride et il a donc fallu attendre dix ans pour que le Grand Prix revienne à Gelsenkirchen, dans l'Arena auf Schalke, pour le 100e événement de son histoire. Il y avait un prix historiquement élevé de 100.000 € et c'est le Suédois Andreas Jonsson qui a gagné. L'année suivante, l'événement a été curieusement annulé, le revêtement de la piste ayant été installé de manière trop humide. La course a été annulée et déplacée en Pologne, à Bydgoszcz.

D'un point de vue sportif, l'Anglais Mark Loram a ouvert le nouveau millénaire en tant que champion du monde, sans avoir gagné de Grand Prix. La première décennie a été marquée par Tony Rickardsson, Jason Crump et Nicki Pedersen, qui ont remporté les championnats du monde entre 2001 et 2009. En 2010, Tomasz Gollob a mis fin à la longue attente des Polonais pour un champion du monde depuis Jerzy Szczakiel en 1973.

Parmi les autres moments particuliers de la première décennie, outre la chevauchée unique de Tony Rickardsson le long de la bande à Cardiff , on peut citer la victoire en GP de Chris Harris en 2007 sur la même piste. Le Britannique a livré une course de rattrapage en finale qui a fait trembler l'actuel Principality Stadium et a été le premier héros local à gagner. Il fallut attendre 2022 pour que Daniel Bewley réitère ce triomphe pour la Grande-Bretagne.

A la fin de la première décennie, le Russe Emil Sayfutdinov a d'abord rejoint la série en 2009, suivi en 2010 par deux autres jeunes pilotes, Chris Holder et Tai Woffinden, qui allaient connaître le succès en Grand Prix au cours de la deuxième décennie.