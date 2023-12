Speedway GP: sostituito il promotore FIM, finalmente una crescita

Mentre nei primi anni il Gran Premio è rimasto a un livello basso in termini di marketing a causa della mancata commercializzazione da parte della FIM, il promotore Benfield Sports International ha portato movimento sulla scena a partire dal 2001. In quel periodo si tenne un Gran Premio a Berlino, per la prima volta anche nel gigantesco stadio di Cardiff, e in Svezia la gara si tenne nella capitale Stoccolma invece che a Linköping.

Il passo successivo è stato compiuto nella stagione 2002, con un totale di dieci Gran Premi e l'espansione in Norvegia e Australia. L'obiettivo di attingere a nuovi mercati e quindi di far crescere lo sport è stato ribadito anche dall'attuale società di marketing Discovery, al timone dal 2022. Mentre nel corso degli anni il Gran Premio ha ripetutamente cercato di prendere piede in Paesi come l'Italia, la Norvegia, la Slovenia e la Lettonia, la serie ha evitato la Germania fino al 2007.

La gara di Berlino si è rivelata un buco nell'acqua e ci sono voluti dieci anni prima che il Gran Premio arrivasse alla Schalke Arena di Gelsenkirchen per il suo 100° evento nella storia. Il montepremi, storicamente elevato, fu di 100.000 euro e vinse lo svedese Andreas Jonsson. L'anno successivo, l'evento fu annullato in modo strano: la superficie della pista era stata installata troppo bagnata. La gara fu annullata e spostata senza ulteriori indugi a Bydgoszcz, in Polonia.

Dal punto di vista sportivo, l'inglese Mark Loram aprì il nuovo millennio come campione del mondo senza aver vinto un Gran Premio. Il primo decennio è stato caratterizzato da Tony Rickardsson, Jason Crump e Nicki Pedersen, che hanno vinto i campionati mondiali tra il 2001 e il 2009. Nel 2010, Tomasz Gollob ha posto fine alla lunga attesa della Polonia per un campione del mondo dopo Jerzy Szczakiel nel 1973.

Altri momenti speciali del primo decennio sono stati la cavalcata unica di Tony Rickardsson lungo la pista a Cardiff e la vittoria del GP di Chris Harris sulla stessa pista nel 2007. Il britannico ha realizzato una rimonta in finale che ha animato il Principality Stadium ed è diventato il primo eroe locale a vincere. Daniel Bewley ha dovuto attendere fino al 2022 per ripetere questo trionfo per la Gran Bretagna.

Alla fine del primo decennio, il russo Emil Sayfutdinov si unì alla serie nel 2009, seguito nel 2010 da altri due giovani piloti, Chris Holder e Tai Woffinden, che avrebbero avuto successo nei Gran Premi del secondo decennio.