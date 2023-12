Speedway GP: Promotor FIM substituído, finalmente crescimento

Após a viragem do milénio, o Speedway GP ganhou velocidade em termos de marketing e produziu alguns momentos especiais, que recordamos no calendário do Advento da SPEEDWEEK no dia 18.

Embora o Grande Prémio tenha permanecido num nível baixo em termos de marketing nos primeiros anos devido à falta de marketing por parte da FIM, o promotor Benfield Sports International trouxe movimento à cena a partir de 2001. Nessa altura, realizou-se um Grande Prémio em Berlim, pela primeira vez também no gigantesco estádio de Cardiff, e na Suécia a corrida teve lugar na capital Estocolmo, em vez de Linköping.

O passo seguinte foi dado na época de 2002, com um total de dez Grandes Prémios e uma expansão para a Noruega e a Austrália. O objetivo de penetrar em novos mercados e, assim, fazer crescer o desporto, é também repetido pela atual empresa de marketing Discovery, que está ao leme desde 2022. Ao longo dos anos, o Grande Prémio tem tentado repetidamente entrar em países como a Itália, a Noruega, a Eslovénia e a Letónia, mas a série evitou a Alemanha até 2007.

A corrida em Berlim acabou por ser um fiasco e foram precisos dez anos para que o Grande Prémio chegasse à Arena Schalke, em Gelsenkirchen, para o seu 100º evento na história. O prémio monetário, historicamente elevado, foi de 100 000 euros e o vencedor foi o sueco Andreas Jonsson. No ano seguinte, o evento foi cancelado de uma forma estranha: a superfície da pista tinha sido instalada demasiado húmida. A corrida foi cancelada e transferida para Bydgoszcz, na Polónia, sem mais demoras.

Do ponto de vista desportivo, o inglês Mark Loram abriu o novo milénio como campeão do mundo sem ter ganho um Grande Prémio. A primeira década foi caracterizada por Tony Rickardsson, Jason Crump e Nicki Pedersen, que venceram os campeonatos do mundo entre 2001 e 2009. Em 2010, Tomasz Gollob pôs fim à longa espera da Polónia por um campeão do mundo desde Jerzy Szczakiel em 1973.

Outros momentos especiais da primeira década incluem a corrida única de Tony Rickardsson ao longo do rail em Cardiff e a vitória de Chris Harris no GP na mesma pista em 2007. O britânico conseguiu uma reviravolta na final que deu vida ao Estádio do Principado e tornou-se o primeiro herói local a vencer. Foi preciso esperar até 2022 para que Daniel Bewley repetisse este triunfo para a Grã-Bretanha.

No final da primeira década, o russo Emil Sayfutdinov juntou-se à série em 2009, seguido em 2010 por mais dois jovens pilotos, Chris Holder e Tai Woffinden, que viriam a ter sucesso no Grande Prémio na segunda década.