Speedway-GP : le plus vieux champion, l'influence de la politique

Après le titre remporté par Tomasz Gollob en 2010, le Grand Prix est entré dans une nouvelle décennie. En 2011, Greg Hancock a réussi son deuxième grand coup, 14 ans après son premier titre de champion du monde. Le Californien a marqué la décennie avec trois titres de champion du monde au total et avait, lors de son quatrième triomphe en 2016, l'âge étonnant de 46 ans.

Parallèlement à la forte série de Hancock, l'étoile de Tai Woffinden s'est levée. Après un premier passage en Grand Prix, il a reçu une wild card pour la saison 2013 et a répondu à 100 % à la confiance placée en lui. L'année de la victoire de Martin Smolinski au GP de Nouvelle-Zélande, Woffinden est devenu champion pour la première fois ; et ce malgré le fait qu'il se soit cassé la clavicule à deux reprises au cours de la saison.

Entre les titres de Hancock et de Woffinden, Chris Holder a été sacré champion du monde en 2012 et Jason Doyle en 2017, avant que ne débute en 2019 l'ère de Bartosz Zmarzlik. Le Polonais marque le Grand Prix depuis 2019 et n'a été battu qu'une seule fois par le Russe Artem Laguta au cours des dernières années. En 2021, Laguta a livré un duel très intéressant avec le Polonais tout au long de la saison et l'a finalement remporté de justesse, avec trois points d'avance.

Le titre de 2021 était le dernier sous BSI/IMG, le promoteur de l'époque ainsi que la fédération mondiale FIM ont été confrontés à un grand défi au cours des deux dernières années avant la reprise par Discovery. Dans le monde, il y avait une frénésie réglementaire à cause de Corona, ce qui avait pour conséquence que les grands événements n'étaient plus réalisables dans de nombreux pays.

En 2020, le début de la saison a été reporté à plusieurs reprises et certaines manifestations ont été annulées. Finalement, le titre de champion du monde a été attribué en quatre événements de deux courses chacun et n'a été couru qu'en Pologne (Wroclaw, Landsberg, Thorn) et dans la capitale tchèque Prague.

En 2021, la situation était similaire : les Grands Prix de Cardiff et de Teterow ont été annulés, tandis que des doubles événements ont été organisés à Prague, Wroclaw, Lublin et Thorn. S'y sont ajoutées les courses de Malilla, Vojens et le seul GP de l'histoire en Russie, à Togliatti. La particularité de cette saison était que dix des onze Grands Prix avaient été remportés par Bartosz Zmarzlik et le futur champion du monde Artem Laguta, le duo évoluant à un autre niveau.

Les saisons 2022 et 2023 ont également souffert de l'influence politique. En raison de la guerre russe contre l'Ukraine, Artem Laguta et Emil Sayfutdinov, alors numéros 1 et 3 mondiaux, ont été exclus du Grand Prix. Zmarzlik a remporté deux fois le titre et a été tellement dominant cette année qu'il a même pu s'accommoder d'être exclu du Grand Prix de Vojens.

Aperçu des champions du monde depuis 2011 :

2011 - Greg Hancock (USA)

2012 - Chris Holder (AUS)

2013 - Tai Woffinden (GB)

2014 - Greg Hancock (USA)

2015 - Tai Woffinden (GB)

2016 - Greg Hancock (USA)

2017 - Jason Doyle (AUS)

2018 - Tai Woffinden (GB)

2019 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2020 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2021 - Artem Laguta (RUS)

2022 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2023 - Bartosz Zmarzlik (PL)