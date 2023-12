GP di Speedway: il campione più anziano, l'influenza della politica

Dopo la vittoria di Tomasz Gollob nel 2010, il Grand Prix è entrato in un nuovo decennio. Nel 2011, Greg Hancock ha ottenuto il suo secondo grande successo 14 anni dopo il suo primo titolo di campione del mondo. Il californiano ha contribuito a plasmare il decennio con un totale di tre titoli mondiali e aveva ben 46 anni quando ha vinto il suo quarto titolo nel 2016.

Parallelamente alla forte corsa di Hancock, la stella di Tai Woffinden era in ascesa: dopo una prima apparizione come ospite nel Grand Prix, ha ricevuto una wildcard per la stagione 2013 e ha rispettato al 100% la fiducia riposta in lui. Nell'anno della vittoria del GP di Martin Smolinski in Nuova Zelanda, Woffinden diventa campione per la prima volta, nonostante si rompa due volte la clavicola durante la stagione.

Tra le vittorie di Hancock e Woffinden, Chris Holder e Jason Doyle sono diventati campioni del mondo rispettivamente nel 2012 e nel 2017, prima che nel 2019 iniziasse l'era di Bartosz Zmarzlik. Il polacco ha dominato il Grand Prix dal 2019 ed è stato battuto solo una volta negli ultimi anni dal russo Artem Laguta. Laguta ha combattuto un duello molto emozionante con il polacco per tutta la stagione 2021 e alla fine ha vinto con uno stretto margine di tre punti.

Il titolo del 2021 è stato l'ultimo sotto BSI/IMG, con l'allora promotore e la FIM che hanno affrontato una grande sfida negli ultimi due anni prima dell'acquisizione da parte di Discovery. A causa della pandemia di coronavirus, c'è stata una frenesia normativa in tutto il mondo, che ha impedito lo svolgimento di eventi importanti in molti Paesi.

Nel 2020, l'inizio della stagione è stato ripetutamente rinviato e i singoli eventi sono stati cancellati. Alla fine, il titolo di campione del mondo è stato assegnato in quattro eventi con due gare ciascuno e si è corso solo in Polonia (Breslavia, Landsberg, Toruń) e nella capitale ceca Praga.

La situazione è stata simile nel 2021: i Gran Premi di Cardiff e Teterow sono stati cancellati, mentre i doppi eventi si sono svolti a Praga, Breslavia, Lublino e Toruń. Sono state cancellate anche le gare di Malilla, Vojens e l'unico GP della storia in Russia, a Togliatti. La particolarità di questa stagione è che dieci Gran Premi su undici sono stati vinti da Bartosz Zmarzlik e dall'eventuale campione del mondo Artem Laguta, con un duo che gareggiava a un livello diverso.

Anche le stagioni 2022 e 2023 risentirono dell'influenza politica. A causa della guerra russa contro l'Ucraina, Artem Laguta ed Emil Sayfutdinov, gli allora numeri 1 e 3 del mondo, furono esclusi dal Grand Prix. Zmarzlik ha vinto il titolo due volte e quest'anno è stato così dominante da poter sopportare anche l'esclusione dal Grand Prix di Vojens.

Una panoramica dei campioni del mondo dal 2011:

2011 - Greg Hancock (USA)

2012 - Chris Holder (AUS)

2013 - Tai Woffinden (GB)

2014 - Greg Hancock (USA)

2015 - Tai Woffinden (GB)

2016 - Greg Hancock (USA)

2017 - Jason Doyle (AUS)

2018 - Tai Woffinden (GB)

2019 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2020 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2021 - Artem Laguta (RUS)

2022 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2023 - Bartosz Zmarzlik (PL)