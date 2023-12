GP de velocidade: o mais antigo campeão e a influência da política

No dia 20 de dezembro, o calendário do Advento da SPEEDWEEK vai olhar para o passado recente do Speedway GP, no qual Greg Hancock, Tai Woffinden e Bartosz Zmarzlik ganharam dez títulos de campeões do mundo entre eles.

Depois de Tomasz Gollob ter conquistado o título em 2010, o Grande Prémio entrou numa nova década. Em 2011, Greg Hancock alcançou o seu segundo grande sucesso 14 anos após o seu primeiro título de campeão do mundo. O californiano ajudou a moldar a década com um total de três títulos mundiais e tinha uns espantosos 46 anos quando conquistou o seu quarto título em 2016.

Paralelamente à forte corrida de Hancock, crescia a estrela de Tai Woffinden, que recebeu um wildcard para a época de 2013 após uma primeira participação como convidado no Grande Prémio e cumpriu a 100% a confiança nele depositada. No ano da vitória de Martin Smolinski no GP da Nova Zelândia, Woffinden sagrou-se campeão pela primeira vez, apesar de ter partido a clavícula duas vezes durante a época.

Entre as vitórias de Hancock e Woffinden, Chris Holder tornou-se campeão do mundo em 2012 e Jason Doyle em 2017, antes da era de Bartosz Zmarzlik começar em 2019. O polaco tem dominado o Grande Prémio desde 2019 e só foi derrotado uma vez nos últimos anos pelo russo Artem Laguta. Laguta travou um duelo muito emocionante com o polaco ao longo da época de 2021 e acabou por vencer por uma margem estreita de três pontos.

A decisão do título de 2021 foi a última sob o comando da BSI/IMG, com o então promotor e a FIM a enfrentarem um grande desafio nos últimos dois anos antes da aquisição pela Discovery. Devido à pandemia do coronavírus, houve um frenesim regulamentar em todo o mundo, o que significou que os grandes eventos deixaram de poder ser realizados em muitos países.

Em 2020, o início da época foi repetidamente adiado e as provas individuais foram canceladas. No final, o título de campeão do mundo foi atribuído em quatro eventos com duas corridas cada e apenas corridos na Polónia (Wroclaw, Landsberg, Toruń) e na capital checa Praga.

A situação foi semelhante em 2021: os Grandes Prémios em Cardiff e Teterow foram cancelados, enquanto os eventos duplos foram realizados em Praga, Wroclaw, Lublin e Toruń. As corridas em Malilla, Vojens e o único GP da história na Rússia, em Togliatti, também foram canceladas. O que foi especial nesta época foi que dez dos onze Grandes Prémios foram ganhos por Bartosz Zmarzlik e pelo eventual campeão mundial Artem Laguta, com a dupla a correr a um nível diferente.

As épocas de 2022 e 2023 também sofreram influências políticas. Devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Artem Laguta e Emil Sayfutdinov, os então números 1 e 3 do mundo, foram excluídos do Grande Prémio. Zmarzlik ganhou o título duas vezes e foi tão dominante este ano que até conseguiu lidar com o facto de ter sido excluído do Grande Prémio em Vojens.

Uma visão geral dos campeões mundiais desde 2011:

2011 - Greg Hancock (EUA)

2012 - Chris Holder (AUS)

2013 - Tai Woffinden (GB)

2014 - Greg Hancock (EUA)

2015 - Tai Woffinden (GB)

2016 - Greg Hancock (EUA)

2017 - Jason Doyle (AUS)

2018 - Tai Woffinden (GB)

2019 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2020 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2021 - Artem Laguta (RUS)

2022 - Bartosz Zmarzlik (PL)

2023 - Bartosz Zmarzlik (PL)