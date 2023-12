Tai Woffinden: "Engreído y arrogante veinteañero"

Tai Woffinden es sinónimo de acción, velocidad y adrenalina, por lo que es un chico que destaca y puede brillar también por sus éxitos deportivos. Nació en el Reino Unido, pero sus padres decidieron llevarse a su hijo a Australia y dejarle crecer allí.



"Probablemente fue la mejor infancia que mis padres pudieron darme", dice Woffinden. "Tuve mucha suerte de que mis padres tomaran esa decisión. Fue duro dejar Australia, sobre todo para mí con 15 años".

Woffinden regresó a Inglaterra para impulsar su carrera en el speedway y seguir los pasos de su padre Rob. Fue durante esta época cuando el futuro campeón se enteró de que su padre padecía cáncer. "Llegó a verme ganar la liga con el Scunthorpe", recuerda Tai sobre los triunfos en la entonces Conference League y los posteriores éxitos en la Premiership y la Elite League. "En 2009, el Wolverhampton ganó el título de la Elite League en Swindon y él estaba allí".

El ascenso vertiginoso de Woffinden le llevó al Grand Prix por primera vez en 2010. "Desde mi punto de vista, empecé en el Scunthorpe, me desarrollé y lo gané todo allí. Luego pasé a la Premier League, progresé y lo gané todo allí. Fui a la Elite League, progresé y gané todo allí. De 2006 a 2009 siempre fue una tendencia ascendente, así que supuse que al año siguiente sería igual. Era un chulo arrogante de 20 años".

La temporada terminó en un decepcionante 14º puesto y Woffinden quedó fuera del Gran Premio después de un año. "No estaba física, mental ni técnicamente preparado para ello. No tenía el equipo adecuado en ese momento, no tenía los motores adecuados, mis motos no estaban a la altura. Todas esas pequeñas cosas. Los Grandes Premios de 2010 fueron una buena prueba de realidad".

Ese mismo año, Woffinden perdió a su padre y, tras pasar el invierno en Australia, regresó a Europa en 2011 y se abrió camino de vuelta a los Grandes Premios para la temporada 2013, para la que recibió una wildcard.

Woffinden afrontó la temporada con el objetivo de terminar entre los ocho primeros, una meta que superó con creces al ganar el Campeonato del Mundo por delante de Jaroslaw Hampel. El título fue para Greg Hancock en 2014, y Woffinden se proclamó campeón por segunda vez en 2015. El tuneador Peter Johns tuvo mucho que ver en ello. "El motor que llevaba desde mediados de temporada era un auténtico cohete", dijo el piloto de ahora 33 años. "Aunque no podía arrancar, era capaz de adelantar a todo el mundo en todas las pistas. Era increíble, iba entre 4 y 5 km/h más rápido que todos los demás pilotos".

En 2018, Woffinden se proclamó campeón del mundo por tercera vez, convirtiéndose en el único británico en conseguirlo. Tras una temporada 2019 bastante floja, ganó su última medalla mundialista en 2020 con la plata y, desde entonces, ha tratado de revalidar sus éxitos anteriores.

"Tuve unos años malos y mi vida fue un poco loca", dice Woffinden, que vivió en Polonia y luego se mudó de nuevo a Inglaterra con su familia. "Siempre pasa algo en mi vida. Intento disfrutar de mi vida al máximo, y seguiré haciéndolo. Pero siempre doy el 100% en mis carreras. Si no creyera que puedo volver a estar delante, no estaría compitiendo en los Campeonatos del Mundo".