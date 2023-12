Tai Woffinden : "Un jeune de 20 ans arrogant et présomptueux".

Avec trois titres de champion du monde en six ans, Tai Woffinden fait partie des pilotes de speedway les plus performants de la dernière décennie. C'est à lui que nous dédions le 21e jour du calendrier de l'Avent de SPEEDWEEK.

Tai Woffinden est synonyme d'action, de vitesse et d'adrénaline, ce qui en fait un type qui se démarque et qui peut aussi briller par ses succès sportifs. Il est né en Grande-Bretagne, mais ses parents ont décidé d'emmener leur fils en Australie pour qu'il y grandisse.



"C'est probablement la meilleure enfance que mes parents aient pu me donner", explique Woffinden. "J'ai eu beaucoup de chance que mes parents aient pris cette décision. Cela a été dur de quitter l'Australie, surtout pour moi qui avais 15 ans".

Woffinden est retourné en Angleterre pour poursuivre sa carrière en speedway et suivre les traces de son père Rob. C'est précisément à cette époque que le futur champion a appris que ce dernier était atteint d'un cancer. "Il m'a vu gagner la ligue avec Scunthorpe", se souvient Tai en évoquant les triomphes dans la Conference League de l'époque et les succès qui ont suivi en Premiere League et en Elite League. "En 2009, Wolverhampton s'est assuré le titre de la ligue d'élite à Swindon et il était là".

L'ascension fulgurante de Woffinden l'a conduit pour la première fois en Grand Prix en 2010. "De mon point de vue, j'ai commencé à Scunthorpe, j'ai progressé et j'y ai tout gagné. Ensuite, je suis allé en Premier League, j'ai progressé et j'y ai tout gagné. Je suis allé en Elite League, j'ai progressé et j'y ai tout gagné. De 2006 à 2009, ça a toujours été une progression, donc je me suis dit que ce serait pareil l'année suivante. J'étais un jeune de 20 ans trop confiant et arrogant".

La saison s'est terminée de manière décevante, avec une 14e place, et Woffinden a quitté le Grand Prix après un an. "Je n'étais pas prêt physiquement, mentalement et techniquement. Je n'avais pas la bonne équipe à ce moment-là, je n'avais pas les bons moteurs, mes motos n'étaient pas à jour. Toutes ces petites choses. Les GP de 2010 ont été un bon test de la réalité".

La même année, Woffinden a perdu son père, après avoir passé l'hiver en Australie, il est revenu en Europe en 2011 et s'est remis au travail pour la saison 2013 en Grand Prix, pour laquelle il a reçu une wild card.

Woffinden a commencé la saison avec l'objectif de se classer dans le top 8, objectif largement dépassé puisqu'il a remporté le championnat du monde devant Jaroslaw Hampel. En 2014, le titre est revenu à Greg Hancock, et en 2015, Woffinden est devenu champion pour la deuxième fois. Le préparateur Peter Johns a joué un rôle déterminant dans ce succès. "Le moteur que j'ai utilisé depuis le milieu de la saison était une fusée absolue", a raconté le pilote désormais âgé de 33 ans. "Je ne pouvais certes pas démarrer, mais je pouvais dépasser n'importe qui sur n'importe quel circuit. C'était incroyable, j'étais 4 à 5 km/h plus rapide que tous les autres pilotes".

En 2018, Woffinden est devenu champion du monde pour la troisième fois, devenant ainsi le seul Britannique à avoir réussi cet exploit. Après une saison 2019 plutôt faible, il a remporté sa dernière médaille mondiale en 2020 avec l'argent et cherche depuis à renouer avec ses succès précédents.

"J'ai eu quelques mauvaises années et ma vie était un peu folle", a déclaré Woffinden, qui a vécu en Pologne avant de retourner en Angleterre avec sa famille. "Il se passe toujours quelque chose dans ma vie. J'essaie de profiter pleinement de ma vie, et je continuerai à le faire. Mais je me donne toujours à 100 % dans mes courses. Si je ne pensais pas pouvoir revenir en avant, je ne participerais plus aux championnats du monde".