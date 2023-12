Tai Woffinden: "Ventenne presuntuoso e arrogante".

Tai Woffinden è sinonimo di azione, velocità e adrenalina ed è quindi un ragazzo che si distingue e può brillare anche per i successi sportivi. È nato nel Regno Unito, ma i suoi genitori hanno deciso di portare il figlio in Australia e di farlo crescere lì.



"È stata probabilmente l'infanzia migliore che i miei genitori potessero darmi", dice Woffinden. "Sono stato molto fortunato che i miei genitori abbiano preso questa decisione. È stato difficile lasciare l'Australia, soprattutto per me che avevo 15 anni".

Woffinden è tornato in Inghilterra per proseguire la sua carriera nello speedway e seguire le orme del padre Rob. È stato in quel periodo che il futuro campione ha saputo del cancro del padre. "Mi ha visto vincere il campionato con lo Scunthorpe", ha ricordato Tai parlando dei trionfi nell'allora Conference League e dei successivi successi nella Premiership e nell'Elite League. "Nel 2009 il Wolverhampton ha vinto il titolo di Elite League a Swindon e lui era presente".

La rapida ascesa di Woffinden lo ha portato per la prima volta nel Grand Prix nel 2010. "Dal mio punto di vista, ho iniziato a Scunthorpe, mi sono sviluppato e ho vinto tutto lì. Poi sono passato alla Premier League, sono progredito e ho vinto tutto. Sono andato in Elite League, ho progredito e vinto tutto. Dal 2006 al 2009 è stata sempre una tendenza al rialzo, quindi ho pensato che l'anno successivo sarebbe stato lo stesso. Ero un ventenne presuntuoso e arrogante".

La stagione si concluse con un deludente 14° posto e Woffinden uscì dal Grand Prix dopo un anno. "Non ero pronto fisicamente, mentalmente o tecnicamente. Non avevo l'equipaggio giusto all'epoca, non avevo i motori giusti, le mie moto non erano all'altezza. Tutte queste piccole cose. I GP del 2010 sono stati una buona verifica della realtà".

Nello stesso anno Woffinden ha perso il padre e, dopo aver trascorso l'inverno in Australia, è tornato in Europa nel 2011 e si è fatto strada nei Gran Premi per la stagione 2013, per la quale ha ricevuto una wildcard.

Woffinden ha iniziato la stagione con l'obiettivo di arrivare tra i primi otto, obiettivo che ha superato di gran lunga vincendo il Campionato del Mondo davanti a Jaroslaw Hampel. Il titolo è andato a Greg Hancock nel 2014, mentre Woffinden è diventato campione per la seconda volta nel 2015. Il preparatore Peter Johns ha avuto un ruolo fondamentale in questo risultato. "Il motore che ho utilizzato a metà stagione era un vero e proprio razzo", ha dichiarato l'ormai 33enne. "Anche se non riuscivo a partire, ero in grado di sorpassare tutti su ogni pista. È stato incredibile, ero da 4 a 5 km/h più veloce di tutti gli altri piloti".

Nel 2018 Woffinden è diventato campione del mondo per la terza volta, diventando l'unico britannico a riuscirci. Dopo una stagione 2019 piuttosto debole, ha vinto la sua ultima medaglia al Campionato del Mondo nel 2020 con l'argento e da allora sta cercando di costruire sui suoi precedenti successi.

"Ho avuto alcuni anni negativi e la mia vita è stata un po' folle", dice Woffinden, che ha vissuto in Polonia e poi è tornato in Inghilterra con la sua famiglia. "C'è sempre qualcosa che accade nella mia vita. Cerco di godermi appieno la mia vita e continuerò a farlo. Ma do sempre il 100 per cento nelle mie gare. Se non credessi di poter tornare in testa, non parteciperei ai Campionati del Mondo".