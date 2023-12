Tai Woffinden: "Jovem de 20 anos arrogante e convencido"

Com três títulos de campeão mundial em seis anos, Tai Woffinden é um dos pilotos de velocidade mais bem sucedidos da última década. Dedicamos-lhe o 21º dia do calendário do Advento da SPEEDWEEK.

Tai Woffinden é sinónimo de ação, velocidade e adrenalina e é, por isso, um tipo que se destaca e pode também brilhar com êxitos desportivos. Nasceu no Reino Unido, mas os seus pais decidiram levar o filho para a Austrália e deixá-lo crescer lá.



"Foi provavelmente a melhor infância que os meus pais me podiam ter dado", diz Woffinden. "Tive muita sorte por os meus pais terem tomado essa decisão. Foi difícil deixar a Austrália, especialmente para mim, que tinha 15 anos."

Woffinden regressou a Inglaterra para prosseguir a sua carreira no speedway e seguir as pisadas do seu pai Rob. Foi durante esse tempo que o futuro campeão soube do cancro do pai. "Ele viu-me ganhar o campeonato com o Scunthorpe", recordou Tai sobre os triunfos na então Conference League e os sucessos subsequentes na Premiership e na Elite League. "Em 2009, o Wolverhampton ganhou o título da Liga de Elite em Swindon e ele estava lá."

A subida em flecha de Woffinden levou-o ao Grande Prémio pela primeira vez em 2010. "Do meu ponto de vista, comecei no Scunthorpe, desenvolvi-me e ganhei tudo lá. Depois fui para a Premier League, progredi e ganhei tudo lá. Fui para a Liga de Elite, evoluí e ganhei tudo. De 2006 a 2009, a tendência foi sempre ascendente, pelo que parti do princípio de que no ano seguinte seria a mesma coisa. Eu era um miúdo de 20 anos arrogante e convencido".

A época terminou com um dececionante 14º lugar e Woffinden estava fora do Grande Prémio ao fim de um ano. "Não estava física, mental ou tecnicamente preparado para isso. Não tinha a equipa certa na altura, não tinha os motores certos, as minhas motos não estavam à altura. Todas estas pequenas coisas. Os GPs de 2010 foram um bom teste à realidade".

Nesse mesmo ano, Woffinden perdeu o pai e, depois de passar o inverno na Austrália, regressou à Europa em 2011 e trabalhou para voltar aos Grandes Prémios na época de 2013, para a qual recebeu um wildcard.

Woffinden entrou na época com o objetivo de terminar entre os oito primeiros, um objetivo que foi largamente ultrapassado ao vencer o Campeonato do Mundo à frente de Jaroslaw Hampel. O título foi para Greg Hancock em 2014, e Woffinden sagrou-se campeão pela segunda vez em 2015. O afinador Peter Johns desempenhou um papel importante neste processo. "O motor que eu estava a utilizar desde o meio da época era um foguete absoluto", disse o piloto de 33 anos. "Apesar de não ter conseguido arrancar, consegui ultrapassar toda a gente em todas as pistas. Foi incrível, eu era 4 a 5 km/h mais rápido do que todos os outros pilotos."

Em 2018, Woffinden tornou-se campeão do mundo pela terceira vez, tornando-se o único britânico a fazê-lo. Depois de uma época de 2019 bastante fraca, ganhou a sua última medalha do Campeonato do Mundo em 2020 com a prata e, desde então, tem procurado construir sobre os seus sucessos anteriores.

"Tive alguns anos maus e a minha vida era um pouco louca", diz Woffinden, que viveu na Polónia e depois regressou a Inglaterra com a família. "Há sempre alguma coisa a acontecer na minha vida. Tento aproveitar a minha vida ao máximo e vou continuar a fazê-lo. Mas dou sempre 100 por cento no trabalho. Mas dou sempre 100 por cento nas minhas corridas. Se não acreditasse que podia voltar a estar na frente, não estaria a competir no Campeonato do Mundo."