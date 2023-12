Bartosz Zmarzlik : en route vers le record du monde ?

Si l'on considère le bilan de Bartosz Zmarzlik, il est difficile d'imaginer que le Polonais n'a que 28 ans. Son histoire à succès a commencé en 2012, lorsqu'il a atteint la finale du Grand Prix de Landsberg (Gorzow) à l'âge de 17 ans et qu'il a même réussi à devancer Tomasz Gollob. Personne n'aurait pu imaginer à l'époque que Zmarzlik se mettrait en tête, dans les années qui suivraient, de détrôner le héros national polonais et de devenir le pilote de speedway le plus titré de son pays.

En 2014, Zmarzlik a remporté son premier Grand Prix, toujours à Landsberg, en tant que wildcard, et en 2015, il s'est qualifié sportivement pour la série de championnats du monde. Dès sa première année en tant que pilote permanent de GP, il a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde en 2016 et est également devenu champion du monde par équipe avec la Pologne.

Le succès s'est poursuivi, Zmarzlik a collectionné titre sur titre et est devenu en 2019 le troisième champion de Pologne après Szczakiel et Gollob. En 2020, il a réussi à défendre son titre, puis en 2022 et 2023, il a ajouté les titres numéro 3 et 4. Ce n'est qu'en 2021 que le Russe Artem Laguta a été meilleur et a gagné de trois points le duel à couper le souffle contre Zmarzlik.

Zmarzlik a établi un nouveau style de conduite en speedway, aucun autre ne conduit avec autant de traction dans les virages. Il marque le sport de son empreinte depuis des années, et la fin de cette histoire à succès n'est pas en vue. En effet, à chaque course, Bartosz Zmarzlik ne doit jamais être écarté, il trouve généralement un moyen d'avancer et étonne régulièrement avec des manœuvres spectaculaires.

Zmarzlik est désormais quatre fois champion du monde de speedway et a ainsi remporté l'or aussi souvent que Greg Hancock, Barry Briggs et Hans Nielsen. Seuls Ove Fundin, avec cinq titres, et Ivan Mauger et Tony Rickardsson, avec six, ont plus de succès. La question est de savoir combien de temps encore.

Le palmarès de Bartosz Zmarzlik :



23 victoires en Grand Prix

Champion du monde individuel : 2019, 2020, 2022, 2023

Champion du monde par équipe : 2016, 2017, 2023

Champion d'Europe par équipe : 2022, 2023

Champion du monde individuel des moins de 21 ans : 2015

Champion du monde par équipe des moins de 21 ans : 2012, 2014, 2015

Champion de Pologne : 2021, 2022, 2023