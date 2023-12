Bartosz Zmarzlik: sulla strada per diventare un campione del mondo da record?

Se si guarda al curriculum di Bartosz Zmarzlik, è difficile immaginare che il polacco abbia solo 28 anni. La sua storia di successo è iniziata nel 2012, quando a 17 anni ha raggiunto la finale del Grand Prix di Landsberg (Gorzow), battendo Tomasz Gollob. All'epoca, nessuno poteva immaginare che Zmarzlik avrebbe superato l'eroe nazionale polacco negli anni successivi, diventando il pilota di speedway di maggior successo del suo Paese.

Nel 2014, Zmarzlik ha vinto il suo primo Gran Premio come wildcard, sempre a Landsberg, e nel 2015 è riuscito a qualificarsi per il Campionato del Mondo a livello sportivo. Nel suo primissimo anno come pilota permanente di GP, ha vinto il bronzo mondiale nel 2016 ed è diventato anche campione del mondo a squadre con la Polonia.

La storia di successo è continuata, Zmarzlik ha collezionato un titolo dopo l'altro e nel 2019 è diventato il terzo campione polacco dopo Szczakiel e Gollob. Ha difeso con successo il suo titolo nel 2020 e lo ha seguito con i titoli numero 3 e 4 nel 2022 e 2023. Solo nel 2021 il russo Artem Laguta ha fatto meglio, vincendo il duello mozzafiato contro Zmarzlik per tre punti.

Zmarzlik ha stabilito un nuovo stile di guida nello speedway: nessun altro guida con tanta grinta nelle curve. Ha lasciato il segno in questo sport per anni e non c'è fine a questa storia di successo. Perché in ogni gara, Bartosz Zmarzlik non può mai essere dato per spacciato, trova sempre un modo per arrivare davanti e stupisce regolarmente con manovre spettacolari.

Zmarzlik è ora quattro volte campione del mondo di speedway e ha vinto l'oro tanto quanto Greg Hancock, Barry Briggs e Hans Nielsen. Solo Ove Fundin con cinque titoli e Ivan Mauger e Tony Rickardsson con sei titoli sono più vincenti. La domanda è per quanto tempo ancora.

I successi di Bartosz Zmarzlik:



23 vittorie nei Gran Premi

Campione del mondo individuale: 2019, 2020, 2022, 2023

Campione del mondo a squadre: 2016, 2017, 2023

Campione europeo a squadre : 2022, 2023

Campione del mondo individuale U21: 2015

Campione del mondo a squadre U21: 2012, 2014, 2015

Campione polacco: 2021, 2022, 2023