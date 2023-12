Bartosz Zmarzlik: A caminho de se tornar um campeão mundial recordista?

Dedicamos o 23º dia do calendário do Advento da SPEEDWEEK ao Campeão do Mundo de Speedway, Bartosz Zmarzlik, que já ganhou praticamente tudo e se prepara para bater recordes.

Se olharmos para o historial de Bartosz Zmarzlik, é difícil imaginar que o polaco tem apenas 28 anos. A sua história de sucesso começou em 2012, quando chegou à final do Grande Prémio em Landsberg (Gorzow) com 17 anos e chegou mesmo a vencer Tomasz Gollob. Na altura, ninguém poderia adivinhar que Zmarzlik iria ultrapassar o herói nacional polaco nos anos seguintes e tornar-se o piloto de velocidade mais bem sucedido do seu país.

Em 2014, Zmarzlik ganhou o seu primeiro Grande Prémio como wildcard, novamente em Landsberg, e em 2015 conseguiu qualificar-se para a série do Campeonato do Mundo a nível desportivo. Logo no seu primeiro ano como piloto permanente do GP, ganhou o bronze do campeonato do mundo em 2016 e também se tornou campeão do mundo por equipas com a Polónia.

A história de sucesso continuou, Zmarzlik conquistou título após título e tornou-se o terceiro campeão polaco em 2019, depois de Szczakiel e Gollob. Defendeu com sucesso o seu título em 2020 e seguiu-o com os títulos número 3 e 4 em 2022 e 2023. Só em 2021 é que o russo Artem Laguta foi melhor, vencendo o duelo de cortar a respiração contra Zmarzlik por três pontos.

Zmarzlik estabeleceu um novo estilo de condução em pista, ninguém mais conduz com tanta força nas curvas. Há anos que tem vindo a deixar a sua marca no desporto e não há fim à vista para esta história de sucesso. Porque em todas as corridas, Bartosz Zmarzlik nunca pode ser descartado, ele normalmente encontra um caminho para a frente e regularmente surpreende com manobras espectaculares.

Zmarzlik é agora tetracampeão mundial de velocidade e ganhou o ouro tantas vezes como Greg Hancock, Barry Briggs e Hans Nielsen. Apenas Ove Fundin, com cinco, Ivan Mauger e Tony Rickardsson, com seis títulos, têm mais sucesso. A questão é saber por quanto tempo mais.

Os êxitos de Bartosz Zmarzlik:



23 vitórias em Grandes Prémios

Campeão do mundo individual: 2019, 2020, 2022, 2023

Campeão do mundo por equipas: 2016, 2017, 2023

Campeão europeu por equipas : 2022, 2023

Campeão do mundo individual sub-21: 2015

Campeão do mundo de equipas sub -21: 2012, 2014, 2015

Campeão da Polónia: 2021, 2022, 2023