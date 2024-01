Kai Huckenbeck, debutante en GP: "Es el momento adecuado"

Diez años después de que Martin Smolinski se convirtiera en el primer alemán en pilotar de forma permanente en el GP de Speedway, Kai Huckenbeck ondeará la bandera alemana en la temporada 2024. El noralemán ya ha demostrado su valía en el Gran Premio de la temporada 2023, ganando dos carreras en tres participaciones.

"Nunca he sido realmente bueno en Teterow, no es realmente mi circuito", dijo Huckenbeck en una entrevista con SPEEDWEEK.com, recordando sus apariciones en el GP de 2023. "Luego estaba el nerviosismo, son muchos los factores que intervienen. Me pasó lo mismo en Vojens. En Thorn, me di cuenta de que ya me sentía cómodo en la pista en los entrenamientos. Estaba relajado y totalmente tranquilo, porque en algún momento te das cuenta de que es una carrera normal, aunque por supuesto haya rivales completamente diferentes. Pero no te pones tanta presión y te creces".

Pocos días después del Gran Premio de Thorn, saltó la noticia de que Huckenbeck había recibido un wildcard permanente para 2024 y que, por tanto, competiría en todos los Grandes Premios. "No me lo esperaba", admite Kai. "Esperaba un puesto de suplente, quizá en primera o segunda posición. Me sorprendió que hubiera una wild card". El teléfono sonó a las 12 del mediodía con Phil Morris, así es como me enteré. Al principio me quedé sin habla y me alegré mucho, aunque al principio no me di cuenta. Siempre ha sido un sueño para mí".

"Ahora es un buen momento para el Gran Premio", afirma Huckenbeck, que cumple 31 años el 23 de febrero. "En los últimos años, las cosas siempre han ido cuesta arriba y también ha habido cierta regularidad. No puedes hacer todas las carreras como quisieras, pero he evolucionado, he aprendido mucho y tengo buen material. Creo que ahora he llegado a una edad en la que debería encajar".