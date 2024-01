GP-Rookie Kai Huckenbeck : "Le moment est bien choisi".

Dix ans après que Martin Smolinski ait été le premier Allemand à participer de manière fixe au Grand Prix de Speedway, Kai Huckenbeck portera haut les couleurs de l'Allemagne lors de la saison 2024. L'Allemand du Nord s'est déjà montré en Grand Prix lors de la saison 2023, remportant deux victoires de manche en trois apparitions.

"Je n'ai jamais vraiment été bon à Teterow, ce n'est pas vraiment ma piste", a déclaré Huckenbeck à SPEEDWEEK.com en revenant sur ses apparitions en GP en 2023. "A cela s'ajoutait la nervosité, tant de facteurs entrent en jeu. C'était aussi le cas à Vojens. À Thorn, j'ai remarqué que je me sentais déjà à l'aise sur la piste à l'entraînement. J'étais détendue et totalement à l'aise, car on finit par se rendre compte que ce n'est qu'une course normale, même s'il y a bien sûr des adversaires très différents. Mais on ne se met plus autant de pression et on grandit".

Quelques jours après le Grand Prix de Thorn, la nouvelle est tombée : Huckenbeck bénéficiera d'une wildcard permanente pour 2024 et sera donc présent dans tous les Grand Prix. "Je ne m'y attendais pas du tout", admet Kai. "Je m'attendais à une place de remplaçant, peut-être à la première ou à la deuxième place. Le fait qu'il y ait une wildcard m'a surpris. À midi, le téléphone a sonné avec Phil Morris au bout du fil, c'est comme ça que je l'ai appris. J'ai d'abord été sans voix et j'étais très contente, même si je ne l'ai pas vraiment réalisé au début. Cela a toujours été un rêve pour moi".

"C'est le bon moment pour le Grand Prix", estime Huckenbeck, qui aura 31 ans le 23 février. "Ces dernières années, la situation s'est toujours améliorée et une certaine constance est venue s'ajouter. On ne peut pas livrer chaque course comme on le voudrait, mais j'ai progressé, j'ai beaucoup appris et j'ai un bon matériel. Je pense que j'ai atteint un âge où je devrais avoir un déclic".