Il debuttante del GP Kai Huckenbeck: "Il momento è giusto".

Dieci anni dopo che Martin Smolinski è diventato il primo tedesco a correre stabilmente nel GP di Speedway, Kai Huckenbeck batterà la bandiera tedesca nella stagione 2024. Il nord tedesco ha già dato prova di sé nel Gran Premio nella stagione 2023, vincendo due gare in tre partecipazioni.

"Non sono mai andato molto bene a Teterow, non è proprio la mia pista", ha detto Huckenbeck in un'intervista a SPEEDWEEK.com, ripensando alle sue partecipazioni al GP nel 2023. "Poi c'era il nervosismo, ci sono tanti fattori in gioco. A Vojens è stato lo stesso. A Thorn ho capito che mi sentivo già a mio agio in pista in allenamento. Ero rilassato e totalmente a mio agio, perché a un certo punto ti rendi conto che si tratta di una gara normale, anche se ovviamente ci sono avversari completamente diversi. Ma non ci si mette sotto pressione e si cresce".

Pochi giorni dopo il Gran Premio di Thorn, è arrivata la notizia che Huckenbeck ha ottenuto una wildcard permanente per il 2024 e che quindi parteciperà a tutte le gare del Gran Premio. "Non me l'aspettavo", ammette Kai. "Mi aspettavo un posto da sostituto, magari al primo o al secondo posto. Sono rimasto sorpreso dal fatto che ci fosse una wild card". Alle 12.00 è squillato il telefono con Phil Morris, ed è così che l'ho scoperto. All'inizio sono rimasto senza parole e sono stato molto felice, anche se all'inizio non me ne rendevo conto. È sempre stato un mio sogno".

"È un buon momento per il Grand Prix", afferma Huckenbeck, che compie 31 anni il 23 febbraio. "Negli ultimi anni le cose sono sempre andate in salita e c'è stata anche una certa costanza. Non si può fare ogni gara come si vuole, ma mi sono sviluppato, ho imparato molto e ho un buon materiale. Credo di aver raggiunto un'età in cui tutto dovrebbe funzionare".