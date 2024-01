Kai Huckenbeck, estreante no GP: "Chegou a altura certa

Kai Huckenbeck disputou três GPs de speedway no ano passado com um wild card e como piloto de reserva. Ele será um piloto regular em 2024 e concedeu ao SPEEDWEEK.com uma entrevista exclusiva - Parte 1.

Dez anos depois de Martin Smolinski se ter tornado o primeiro alemão a correr permanentemente no GP de Speedway, Kai Huckenbeck vai hastear a bandeira alemã na época de 2024. O norte-alemão já provou o seu valor no Grande Prémio na época de 2023, vencendo duas corridas em três participações.

"Nunca fui muito bom em Teterow, não é realmente a minha pista", disse Huckenbeck numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, recordando as suas participações no GP em 2023. "Depois houve o nervosismo, há muitos factores envolvidos. Foi o mesmo em Vojens. Em Thorn, apercebi-me de que já me sentia confortável na pista durante os treinos. Estava relaxado e totalmente à vontade, porque a certa altura apercebemo-nos de que é apenas uma corrida normal, apesar de haver adversários completamente diferentes. Mas não nos colocamos sob tanta pressão e crescemos com isso".

Poucos dias depois do Grande Prémio em Thorn, foi divulgada a notícia de que Huckenbeck tinha recebido um wildcard permanente para 2024 e que, por isso, iria competir em todas as corridas do Grande Prémio. "Não estava à espera disso", admite Kai. "Estava à espera de um lugar de suplente, talvez em primeiro ou segundo lugar. Fiquei surpreendido com o facto de haver um wild card. O telefone tocou ao meio-dia com Phil Morris, foi assim que fiquei a saber. Fiquei sem palavras no início e fiquei muito feliz, apesar de não me ter apercebido disso no início. Sempre foi um sonho meu".

"Agora é uma boa altura para o Grande Prémio", diz Huckenbeck, que faz 31 anos a 23 de fevereiro. "Nos últimos anos, as coisas foram sempre a subir e também houve uma certa consistência. Não se pode fazer todas as corridas como se quer, mas evoluí, aprendi muito e tenho bom material. Penso que cheguei agora a uma idade em que tudo deve correr bem."