Kai Huckenbeck parle de ses préparatifs pour le GP et de ses objectifs

Avec sa nomination pour le Grand Prix de Speedway 2024, la préparation de la saison de Kai Huckenbeck a changé. "Nous avons augmenté notre matériel, avec de nouveaux mécaniciens et une nouvelle camionnette", a expliqué l'athlète de Werl à SPEEDWEEK.com. "Nous gérons tout depuis la Pologne, de sorte que tout soit aussi simple que possible et sans stress. Nous prendrons toujours l'avion avant, dormirons à l'hôtel et nous préparerons bien. Physiquement, je me suis préparé ces dernières semaines, de mon point de vue, ça peut bientôt commencer".

Huckenbeck sent déjà que le Grand Prix représente une toute autre affaire qu'une saison de ligue normale, y compris sur le plan financier. Point positif : ses partenaires suivent le mouvement : "C'est une énorme différence de budget, de la part de la plupart de mes sponsors, c'est venu tout seul. De nouveaux sponsors sont également arrivés, je suis donc tout à fait bien préparé".

Le rookie GP de 30 ans ne fait pas cet effort sans objectif. "Une fois que l'on est dans le coup, on veut y rester", souligne Huckenbeck. "Éventuellement dans le top 7 ou le top 8, alors il y a aussi une wildcard à la clé. Mais l'objectif est d'être dans le top 6. Je sais que c'est un objectif ambitieux, mais les autres ne font que bouillir de l'eau".

Avec une saison de GP réussie, Huckenbeck pourrait attirer une attention supplémentaire. "C'est malheureusement un sport marginal en Allemagne, mais quand on voit les chiffres d'audience du Grand Prix d'Allemagne de l'année dernière, c'est impressionnant", a-t-il retenu. "Je vais bien sûr faire de la publicité et j'espère ainsi attirer de nombreux jeunes et donner un coup de pouce à ce sport en Allemagne. Mais je sais aussi que c'est une tâche énorme, car il y a les pilotes les plus forts du monde et je me réjouis d'en faire partie".