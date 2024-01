Kai Huckenbeck parla della preparazione al GP e dei suoi obiettivi

I preparativi per la stagione di Kai Huckenbeck sono cambiati con lacandidatura al Gran Premio di Speedway 2024. "Abbiamo aumentato il più possibile le nostre attrezzature, con nuovi meccanici e un nuovo trasportatore", ha dichiarato Werlter a SPEEDWEEK.com. "Controlliamo tutto dalla Polonia in modo che tutto sia il più semplice possibile e senza stress. Voliamo sempre in anticipo, dormiamo in albergo e ci prepariamo bene. Fisicamente mi sono preparato nelle ultime settimane, quindi sono pronto a partire".

Huckenbeck si sta già rendendo conto che il Grand Prix è finanziariamente molto diverso da una stagione di campionato normale. Il lato positivo è che i suoi partner sono a bordo: "C'è un'enorme differenza in termini di budget, la maggior parte dei miei sponsor è salita a bordo da sola. Sono arrivati anche nuovi sponsor, quindi sono abbastanza preparato".

Il 30enne debuttante nel GP non sta facendo questo sforzo senza un obiettivo. "Una volta che sei dentro, vuoi rimanerci", sottolinea Huckenbeck. "Forse un piazzamento tra i primi 7 o 8, poi una wild card è di nuovo possibile. Ma l'obiettivo è finire tra i primi sei. So che è un obiettivo ambizioso, ma anche gli altri stanno cucinando solo con l'acqua".

Huckenbeck potrebbe attirare ulteriori attenzioni con una stagione di GP di successo. "Purtroppo questo è uno sport marginale in Germania, ma se si guarda ai dati di ascolto del Gran Premio in Germania dell'anno scorso, è impressionante", ha detto. "Naturalmente mi farò pubblicità e spero di poter attirare molti giovani e di dare una spinta a questo sport in Germania. Ma so anche che si tratta di un compito enorme, perché parteciperanno i più forti piloti del mondo e non vedo l'ora di farne parte".