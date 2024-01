Kai Huckenbeck sobre a sua preparação para o GP e os seus objectivos

Os preparativos de Kai Huckenbeck para a época mudaram com a suanomeação para o Grande Prémio de Velocidade de 2024. "Aumentámos o nosso equipamento tanto quanto possível, com novos mecânicos e um novo transportador", disse o Werlter à SPEEDWEEK.com. "Controlamos tudo a partir da Polónia para que tudo seja o mais simples possível e sem stress. Viajamos sempre de avião antes, dormimos no hotel e preparamo-nos bem. Fisicamente, tenho estado a preparar-me nas últimas semanas, por isso estou pronto para partir em breve."

Huckenbeck já se apercebeu de que o Grande Prémio também é muito diferente financeiramente de uma época na liga normal. O lado positivo é que os seus parceiros estão a bordo: "É uma diferença enorme em termos de orçamento, a maior parte dos meus patrocinadores aderiram por si próprios. Os novos patrocinadores também entraram, por isso estou muito bem preparado."

O estreante de 30 anos no GP não está a fazer o esforço sem um objetivo. "Quando se entra, quer-se ficar", sublinha Huckenbeck. "Talvez um top 7 ou top 8, depois um wild card também é possível. Mas o objetivo é terminar entre os 6 primeiros. Sei que é um objetivo ambicioso, mas os outros também só estão a cozinhar com água."

Huckenbeck poderá atrair mais atenção com uma época de GP bem sucedida. "Infelizmente, este é apenas um desporto marginal na Alemanha, mas se olharmos para os números de audiência do Grande Prémio da Alemanha no ano passado, é impressionante", disse. "Claro que vou fazer publicidade e espero conseguir atrair muitos jovens e dar um impulso ao desporto na Alemanha. Mas também sei que é uma tarefa enorme, porque vão participar os pilotos mais fortes do mundo e estou ansioso por fazer parte dela."