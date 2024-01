GP de speedway 2024 : nouvelle idée et points supplémentaires pour le championnat du monde

Lors des GP de speedway de Varsovie et de Cardiff, dix points supplémentaires du championnat du monde seront attribués cette année lors d'une course de sprint en qualification. Au final, ces derniers peuvent être décisifs pour le classement général.

La qualification, dont le résultat détermine l'ordre des pilotes pour le choix de leur place sur la grille de départ, sera revalorisée lors des courses de Varsovie (11 mai) et de Cardiff (17 août). La veille de ces deux événements majeurs du calendrier de la SGP, une course de sprint pour les points du championnat du monde sera organisée en lieu et place de la traditionnelle séance de qualification.

Lors de ces deux événements, les 16 participants seront répartis par tirage au sort en quatre groupes de quatre pilotes et prendront la piste à deux reprises pendant deux minutes. Dans ces groupes, les participants tentent de réaliser le tour le plus rapide de leur quatuor, car le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour un extra-heat auquel participent les quatre plus rapides.

L'entrée dans cette course de sprint, qui se déroule de manière classique sur quatre tours et pour laquelle le plus rapide des qualifiés peut choisir en premier la place de départ, assure aux pilotes des points pour le classement général en guise de récompense. Le vainqueur reçoit quatre points de championnat du monde, le deuxième trois points, le troisième deux points et le dernier encore un point. De plus, le vainqueur de la course de sprint est également le premier à choisir sa place sur la grille de départ du Grand Prix qui suit le lendemain.

Pour tous les autres Grands Prix, les qualifications ont lieu sans course de sprint. Pour la saison 2024, les qualifications seront également introduites pour les événements de la SGP2 à Malilla, Riga et Thorn (Torun).

"Nous voulons offrir quelque chose de plus aux fans qui nous regardent dans les stades et à la maison, les courses de sprint donnent plus d'importance aux qualifications", explique Phil Morris, directeur de course de la SGP. L'Anglais souligne que les points attribués peuvent être décisifs à la fin. "Il y a un total de dix points de championnat du monde dans cette seule course, cela pourrait donc avoir une énorme importance. Cela pourrait faire une différence si un pilote devient champion du monde ou non. Ou s'il remporte une médaille. Et cela peut avoir un impact sur les chances de rester dans la série pour 2025".