Speedway GP 2024: nuova idea e punti aggiuntivi per il campionato del mondo

Ai GP di speedway di Varsavia e Cardiff di quest'anno, verranno assegnati altri dieci punti per il campionato mondiale in una gara sprint durante le qualifiche. Alla fine, questi punti potrebbero essere decisivi per la classifica generale.

Le qualifiche, il cui risultato determina l'ordine di posizionamento dei piloti sulla griglia di partenza, saranno aggiornate per le gare di Varsavia (11 maggio) e Cardiff (17 agosto). Il giorno prima dei due eventi principali del calendario SGP, al posto della tradizionale sessione di qualifiche, si terrà una gara sprint per l'assegnazione dei punti del campionato.

In questi due eventi, i 16 partecipanti verranno sorteggiati in quattro gruppi di quattro piloti ciascuno e scenderanno in pista due volte per due minuti. In questi gruppi, i partecipanti cercheranno di realizzare il giro più veloce del loro quartetto, mentre il vincitore di ogni gruppo si qualificherà per una manche supplementare alla quale parteciperanno i quattro piloti più veloci.

La partecipazione a questa gara sprint, che si svolge su quattro giri e per la quale il più veloce tra i qualificati è il primo a scegliere la posizione di partenza, premia i corridori con punti per la classifica generale. Il vincitore riceve quattro punti per il campionato, il secondo tre, il terzo due e l'ultimo classificato un punto. Inoltre, il vincitore della gara sprint è anche il primo a scegliere la posizione di partenza per il Gran Premio del giorno successivo.

In tutti gli altri Gran Premi, le qualifiche si svolgono senza gara sprint. Le qualifiche saranno introdotte anche per gli eventi SGP2 di Malilla, Riga e Torun nella stagione 2024.

"Vogliamo offrire ai fan che guardano negli stadi e a casa qualcosa di più, le gare sprint danno un significato maggiore alle qualifiche", afferma il direttore di gara della SGP Phil Morris. L'inglese sottolinea che i punti assegnati possono essere decisivi alla fine. "In totale ci sono dieci punti di campionato in questa gara, quindi potrebbero essere estremamente significativi. Potrebbero fare la differenza tra un pilota che diventa campione del mondo o meno. O tra la vittoria di una medaglia. E potrebbe influire sulle possibilità di rimanere nella serie per il 2025".