Speedway GP 2024: Nova ideia e pontos adicionais para o campeonato do mundo

Nos GPs de velocidade de Varsóvia e Cardiff deste ano, serão atribuídos dez pontos adicionais para o campeonato do mundo numa corrida de sprint na qualificação. No final, estes pontos poderão ser decisivos para a classificação geral.

A qualificação, cujo resultado determina a ordem em que os pilotos são colocados na grelha, será melhorada para as corridas de Varsóvia (11 de maio) e Cardiff (17 de agosto). Na véspera das duas grandes provas do calendário SGP, em vez da tradicional sessão de qualificação, realizar-se-á uma corrida de sprint para pontos do campeonato.

Nestes dois eventos, os 16 participantes serão divididos em quatro grupos de quatro pilotos cada e entrarão em pista duas vezes durante dois minutos. Nestes grupos, os participantes tentam obter a volta mais rápida do seu quarteto, uma vez que o vencedor de cada grupo se qualifica para uma eliminatória extra em que participam os quatro pilotos mais rápidos.

A participação nesta corrida de sprint, que se desenrola ao longo de quatro voltas e na qual o mais rápido dos classificados é o primeiro a escolher a posição de partida, atribui aos pilotos pontos para a classificação geral. O vencedor recebe quatro pontos para o campeonato, o segundo três, o terceiro dois e o último classificado um ponto. Além disso, o vencedor da corrida de sprint é também o primeiro a escolher a sua posição de partida para o Grande Prémio do dia seguinte.

Em todos os outros Grandes Prémios, a qualificação realiza-se sem corrida de velocidade. A qualificação também será introduzida para os eventos SGP2 em Malilla, Riga e Torun na época de 2024.

"Queremos oferecer aos fãs que assistem nos estádios e em casa algo mais, as corridas de sprint dão mais significado à qualificação", diz o Diretor de Corrida da SGP, Phil Morris. O inglês sublinha que os pontos atribuídos podem ser decisivos no final. "Há um total de dez pontos de campeonato nesta corrida, por isso pode ser extremamente significativo. Pode fazer a diferença entre um piloto ser ou não campeão do mundo. Ou se ganha uma medalha. E pode afetar as hipóteses de permanecer na série em 2025."