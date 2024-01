René Deddens termina su carrera en activo a finales de 2024

En esta fecha, el MSC te invita a la gran "Gala de despedida de René Deddens" en el Motódromo de Cloppenburg. Deddens, conocido como RD7, ya promete a todos los aficionados una alineación de pilotos trepidante.

Antes de su carrera de despedida, el Emsteker podrá verse dos veces más ante su público. El sábado 27 de abril, en la carrera de casa de sus "Fighters" en la Copa por Equipos, y en la carrera iluminada "Night of the Fights", que se celebrará en la ciudad de Soeste el 23 de agosto debido a las fechas internacionales previstas.

Meik Lüders también está encantado de que su antiguo protegido René Deddens esté de vuelta en la salida de la Supercopa Störtebeker en el Motodrom Halbemond el domingo de Pentecostés, 19 de mayo. "Entonces podremos darle una despedida digna aquí después de la carrera en su última aparición en Frisia Oriental".

Meik Lüders mantiene una relación especial con René Deddens. "Todo lo que he podido vivir con René y su familia es un tiempo impagable que no me gustaría perderme nunca. Recuerdo cómo pude ganarme a Flitzer [se refería a Deddens de niño] entonces porque tenía repetidas las fotos de la rueda de prensa en Bad Zwischenahn con el patrocinador, porque René llegó tarde con sus padres. Cuando llegaron, su padre Toni estaba casi al límite de sus fuerzas porque René había estado llorando en el coche todo el tiempo porque no saldría en la foto del equipo. No podía soportar verlo y volvimos a hacer las fotos. Después, en la reunión en la sede del club, René se sentó en mi regazo, me miró y me dijo que ahora era su amigo. Desde entonces, le acompañé como amigo, entrenador y mecánico durante doce años".

En junio de 2010, Deddens quiso colgar los zapatos de acero. El ahora piloto de 31 años decidió no seguir una carrera como profesional del speedway y se hizo policía. Sin embargo, la planeada pausa del deporte no duró mucho más de un año, tras el cual volvió a competir en varias ligas de speedway, aunque de forma semiprofesional y con mucha diversión junto a su trabajo principal como funcionario.

Sin embargo, René Deddens no se perderá para el deporte de la velocidad y especialmente para el MSC Cloppenburg tras el final de su carrera en activo. Su futuro trabajo estará lejos de la pista. Como sucesor de Mario Trupkovic, organizará el campo de pilotos de la "Noche de las luchas". Deddens también tiene previsto obtener una licencia internacional de director de carreras.

Sin embargo, a René Deddens nunca le ha entusiasmado la pista larga, como dijo una vez: "La pista larga no me entusiasma. Tienes un poco más de velocidad, pero después de la primera curva suele ser un paseo de patos. Falta el contacto físico y las peleas de verdad. Además, la gente que no se lleva bien en el speedway suele pasarse al long track".