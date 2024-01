René Deddens met fin à sa carrière active fin 2024

Pour cette date, le MSC invite à un grand 'gala d'adieu de René Deddens' au Motodrome de Cloppenburg. Deddens, surnommé RD7, promet d'ores et déjà à tous ses fans un plateau de pilotes endiablé.

Avant sa course d'adieu, le pilote d'Emstek sera encore présent à deux reprises devant son public. Le samedi 27 avril, lors de la course à domicile de ses 'Fighters' dans le cadre de la Team Cup et lors de la course sous les projecteurs 'Night of the Fights' qui, en raison des dates de présélection internationales, aura lieu cette fois-ci le 23 août dans la ville de Soeste.

Meik Lüders se réjouit également que son ancien protégé René Deddens soit à nouveau au départ de la Störtebeker Superpokal le dimanche de Pentecôte, 19 mai, au motodrome de Halbemond. "Nous pourrons alors lui dire dignement au revoir ici, après la course, lors de sa dernière apparition en Frise orientale".

Meik Lüders a une relation particulière avec René Deddens. "Tout ce que j'ai pu vivre avec René et sa famille est une période inestimable que je ne voudrais jamais manquer. Je me souviens comment j'ai pu gagner Flitzer [il s'agit de Deddens enfant] à ma cause à l'époque, parce que j'ai fait refaire les photos de la conférence de presse de Bad Zwischenahn avec le sponsor, car René était en retard avec ses parents. À leur arrivée, son père Toni était presque à bout de nerfs, car René avait déjà pleuré tout le temps dans la voiture, car il ne serait pas sur la photo de l'équipe. Je ne pouvais pas supporter cela et nous avons refait les photos. Ensuite, lors de la réunion au club house, René s'est assis sur mes genoux, m'a regardé et m'a dit que j'étais désormais son ami. À partir de là, je l'ai accompagné en permanence pendant douze ans en tant qu'ami, entraîneur et mécanicien".

En juin 2010, Deddens avait déjà voulu raccrocher ses chaussures en acier. Aujourd'hui âgé de 31 ans, il avait alors décidé de ne pas faire carrière en tant que professionnel de speedway et de devenir policier. L'arrêt prévu du sport n'a cependant pas duré beaucoup plus d'un an, puis il a recommencé à courir dans différentes ligues de speedway, mais jusqu'à aujourd'hui de manière semi-professionnelle et avec beaucoup de plaisir, en plus de son métier principal de fonctionnaire.

René Deddens ne sera pas perdu pour le speedway, et plus particulièrement pour le MSC Cloppenburg, une fois sa carrière active terminée. Son travail se situera désormais au-delà de la piste de course. En tant que successeur de Mario Trupkovic, il mettra sur pied le plateau de pilotes de la 'Night of the Fights'. De plus, Deddens prévoit d'obtenir la licence internationale de directeur de course.

René Deddens n'a cependant jamais eu envie de faire de la piste longue, comme il l'a dit un jour : "La piste longue ne me donne pas de frissons. Tu as certes un peu plus de vitesse, mais après le premier virage, c'est généralement la marche en canard. Le contact physique et les vrais combats manquent. De plus, ce sont généralement les gens qui ne sont pas vraiment à l'aise en speedway qui passent à la piste longue".