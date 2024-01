René Deddens termina la sua carriera attiva alla fine del 2024

In questa data, l'MSC vi invita al grande "René Deddens Farewell Gala" al Motodrom di Cloppenburg. Deddens, noto come RD7, promette già a tutti i fan una schiera di piloti molto agguerriti.

Prima della sua gara d'addio, l'Emsteker potrà essere visto altre due volte davanti al pubblico di casa. Sabato 27 aprile, in occasione della gara di casa dei suoi "Fighters" nella Team Cup e della gara illuminata "Night of the Fights", che si terrà nella città di Soeste il 23 agosto a causa delle date internazionali.

Meik Lüders è anche felice che il suo ex pupillo René Deddens sia di nuovo al via della Störtebeker Super Cup al Motodrom Halbemond la domenica di Pentecoste, il 19 maggio. "Poi potremo dargli un addio dignitoso qui dopo la gara, in occasione della sua ultima apparizione nella Frisia orientale".

Meik Lüders ha un rapporto speciale con René Deddens. "Tutto ciò che ho potuto vivere con René e la sua famiglia è un momento impagabile che non vorrei mai perdere. Ricordo che all'epoca riuscii a conquistare Flitzer [cioè Deddens da bambino] perché feci ripetere le foto della conferenza stampa a Bad Zwischenahn con lo sponsor, perché René arrivò in ritardo con i suoi genitori. Quando arrivarono, suo padre Toni era quasi allo stremo delle forze perché René aveva pianto tutto il tempo in macchina perché non sarebbe stato nella foto di squadra. Non potevo sopportare di guardarlo e abbiamo rifatto le foto. In seguito, alla riunione nella clubhouse, René si è seduto sulle mie ginocchia, mi ha guardato e mi ha detto che ora ero suo amico. Da quel momento in poi, l'ho accompagnato come amico, allenatore e meccanico per dodici anni".

Nel giugno 2010, Deddens voleva appendere le scarpe d'acciaio al chiodo. L'ormai 31enne ha deciso di non intraprendere la carriera di professionista dello speedway ed è diventato un agente di polizia. Tuttavia, la pausa programmata dallo sport non è durata più di un anno, dopo di che è tornato a gareggiare in vari campionati di speedway, anche se in modo semi-professionale e con molto divertimento, accanto al suo lavoro principale di funzionario pubblico.

Tuttavia, René Deddens non sarà perso per lo sport dello speedway e soprattutto per MSC Cloppenburg dopo la fine della sua carriera attiva. Il suo futuro lavoro sarà lontano dalla pista. Come successore di Mario Trupkovic, organizzerà il campo di gara della "Notte dei combattimenti". Deddens ha anche intenzione di ottenere la licenza di direttore di gara internazionale.

Tuttavia, René Deddens non è mai stato appassionato di pista lunga, come ha detto una volta: "La pista lunga non mi dà la carica. Hai un po' più di velocità, ma dopo la prima curva di solito è una passeggiata. Mancano il contatto fisico e le vere battaglie. Inoltre, chi non si trova bene nello speedway di solito passa alla pista lunga".