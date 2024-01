René Deddens termina a sua carreira ativa no final de 2024

Nesta data, a MSC convida-vos para a grande "Gala de Despedida de René Deddens" no Motódromo de Cloppenburg. Deddens, conhecido como RD7, já está a prometer a todos os fãs um alinhamento de pilotos de ritmo acelerado.

Antes da sua corrida de despedida, o Emsteker pode ser visto mais duas vezes em frente ao seu público. No sábado, 27 de abril, na corrida em casa dos seus "Fighters" na Team Cup e na corrida iluminada "Night of the Fights", que se realizará na cidade de Soeste a 23 de agosto devido a datas internacionais.

Meik Lüders também está muito satisfeito com o facto de o seu antigo protegido René Deddens estar de volta no início da Supertaça Störtebeker no Motodrom Halbemond, no domingo de Pentecostes, 19 de maio. "Depois podemos fazer-lhe uma despedida digna aqui, depois da corrida, na sua última aparição na Frísia Oriental."

Meik Lüders tem uma relação especial com René Deddens. "Tudo o que pude viver com René e a sua família é um momento inestimável que nunca gostaria de perder. Lembro-me de como consegui conquistar o Flitzer [que significava Deddens em criança] na altura, porque tinha repetido as fotografias da conferência de imprensa em Bad Zwischenahn com o patrocinador, porque o René chegou atrasado com os pais. Quando chegaram, o pai, Toni, estava quase no fim da linha porque o René esteve sempre a chorar no carro porque não ia aparecer na fotografia da equipa. Não aguentei olhar para aquilo e voltámos a tirar as fotografias. Depois, na reunião na sede do clube, o René sentou-se ao meu colo, olhou para mim e disse que eu era agora seu amigo. A partir daí, acompanhei-o como amigo, treinador e mecânico durante doze anos".

Em junho de 2010, Deddens quis pendurar os seus sapatos de aço. O jovem de 31 anos decidiu não seguir uma carreira como profissional de speedway e tornou-se polícia. No entanto, a pausa planeada para o desporto não durou muito mais do que um ano, após o qual voltou a correr em várias ligas de speedway, embora de forma semi-profissional e com muita diversão, juntamente com o seu trabalho principal como funcionário público.

No entanto, René Deddens não estará perdido para o desporto do speedway e especialmente para a MSC Cloppenburg após o fim da sua carreira ativa. O seu futuro emprego será fora das pistas. Como sucessor de Mario Trupkovic, irá organizar o campo de pilotos da "Noite das Lutas". Deddens tenciona igualmente obter uma licença internacional de diretor de corrida.

No entanto, René Deddens nunca gostou de pistas longas, como disse uma vez: "As pistas longas não me dão prazer. Tem-se um pouco mais de velocidade, mas depois da primeira curva é normalmente um passeio de pato. Falta o contacto físico e as verdadeiras lutas. Além disso, as pessoas que não se dão bem em pista rápida normalmente mudam para pista longa."