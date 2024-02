Cómo Norick Blödorn dejó su huella en el reglamento

El año pasado, Norick Blödorn se quedó sin medalla en el Campeonato de Europa de Velocidad Sub-19, aunque estaba empatado a puntos con Damian Ratajczak y Mathias Pollestad. Como el reglamento sólo preveía un desempate por el primer puesto, Blödorn perdió y terminó cuarto.

Hubo más controversia en torno a la carrera de SGP2 en Vojens, que Blödorn terminó prematuramente y, en consecuencia, no se le permitió correr en el Campeonato de Alemania en Güstrow al día siguiente debido a diferentes interpretaciones del reglamento.

"Praga fue una ronda desastrosa para mí, un día negro. No tuve velocidad, ni arrancadas y fue un día en el que nada funcionó en absoluto", dijo Blödorn, echando la vista atrás a los Campeonatos del Mundo sub-21 de 2023. "Antes de Landsberg (Gorzow), tuve un poco de mala suerte porque me caí el fin de semana anterior y me rompí un bulto muscular del muslo. La pista estaba relativamente mal y empecé bastante tarde, aunque estaba previsto que empezara antes. Las condiciones de la pista no facilitaban las cosas. No obstante, estaba delante y en semifinales. Ese era nuestro objetivo antes de la carrera, llegar siempre a semifinales".

La tercera y última carrera en Vojens dio mucho que hablar. Blödorn: "Iba en cabeza en la primera manga, luego hubo una cancelación y quedé tercero en la repesca. En la siguiente carrera, me derribaron por causas ajenas a mi voluntad y gané la repetición. Pero luego tuve dolores y no pude continuar la carrera. En términos de pilotaje, podría haberlo hecho bien allí y sentirme cómodo en la pista. Luego hubo decisiones esa tarde, y esto ya es oficial, que no fueron correctas, y como resultado ahora hay nuevas reglas. No quiero decir que las reglas fueran completamente erróneas, porque era una cuestión de interpretación. Por eso ahora se han redactado con más precisión".

"Como resultado de la noche en Vojens, se me denegó la salida en Güstrow, aunque no había ninguna base para ello en el reglamento", explicó el noralemán en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Este año sentiré las consecuencias por no participar en el Campeonato de Alemania. Pero ha sucedido y es triste en cierto modo que yo sea la razón de un cambio en el reglamento. Al final, sin embargo, estoy reivindicado y eso es un poco satisfactorio cuando ves el estrés que tuvimos con los oficiales durante la noche y cuánto tiempo pasamos al teléfono porque nadie sabía lo que estaba pasando."

"Me excluyeron debido a un párrafo que se aplica si no participas en la prueba", explicó el piloto de 19 años. "Pero participé en los entrenamientos, gané una carrera y figuro en los resultados. Por eso participé y no fui sancionado por el médico de la carrera, algo sobre lo que se ha escrito alguna vez. Hay una norma que da lugar a una prohibición. Esto se aplica si usted no viaja a un predicado. Aquella noche me dijeron que esta norma se aplicaría en mi caso y está claro que no fue así. Es difícil y se puede hablar hasta por los codos. Ahora, para la nueva temporada, se ha definido claramente cuál será la sanción si te suspende el médico, cómo se interpretará si te retiras durante la carrera o si no te presentas a la carrera".

Pero no sólo se ha modificado este párrafo del reglamento, en el futuro también habrá un desempate para todos los puestos del podio en caso de empate. "Así que soy responsable de dos cambios y he dejado mi huella en el reglamento", afirma Blödorn.