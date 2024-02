Comment Norick Blödorn a laissé des traces dans le livre de règles

L'année dernière, Norick Blödorn a manqué une médaille aux championnats d'Europe de speedway U19, bien qu'il ait été à égalité de points avec Damian Ratajczak et Mathias Pollestad. Comme le règlement prévoyait un barrage uniquement pour la première place, Blödorn a tiré la courte paille et a terminé quatrième.

Une autre controverse a eu lieu lors de la course SGP2 à Vojens, que Blödorn a terminée prématurément et qui, par conséquent, n'a pas pu courir le lendemain lors du championnat allemand à Güstrow, en raison d'interprétations différentes du règlement.

"Prague a été un tour catastrophe pour moi, une journée noire. Je n'avais pas de vitesse, pas de départs et c'était un de ces jours où rien ne fonctionnait", a déclaré Blödorn en revenant sur les championnats du monde des moins de 21 ans de 2023. "Avant Landsberg (Gorzow), j'ai eu un peu la malchance de tomber le week-end précédent et d'avoir une déchirure d'un faisceau musculaire à la cuisse. La piste était relativement mauvaise et le départ a eu lieu assez tard, alors qu'il était prévu plus tôt. Les conditions de la piste n'ont pas facilité les choses. Néanmoins, j'étais devant et dans le semi. C'était notre objectif avant la course, d'aller à chaque fois en semi".

La troisième et dernière course à Vojens a donné lieu à de nombreuses discussions. Blödorn : "Lors de la première manche, j'étais en tête, puis il y a eu une interruption et j'ai terminé troisième lors de la reprise. Lors de la manche suivante, j'ai d'abord été mis à terre sans en être responsable et j'ai gagné la répétition. Mais j'ai ensuite ressenti des douleurs et je n'ai pas pu continuer la course. Sur le plan de la conduite pure, j'aurais pu faire quelque chose là-bas et je me sentais bien sur la piste. Ensuite, il y a eu des décisions prises ce soir-là, et c'est désormais officiel, qui n'étaient pas correctes, et c'est pourquoi il y a maintenant de nouvelles règles. Je ne veux pas dire que les règles étaient totalement fausses, car c'était une question d'interprétation. C'est pourquoi elles ont été précisées".

"Suite à la soirée à Vojens, on m'a refusé le départ à Güstrow, alors qu'il n'y avait aucune base dans le livre des règles", a expliqué l'Allemand du Nord lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Cette année, je vais subir les conséquences de ne pas avoir participé au championnat allemand. Mais c'est arrivé et, dans un certain sens, c'est triste que je sois la raison d'un changement des règles. Mais au final, cela me donne raison et c'est un peu satisfaisant quand on voit le stress que nous avons eu avec les officiels pendant la nuit et le temps que nous avons passé au téléphone parce que personne ne savait ce qui se passait".

"J'ai été exclu en raison d'un paragraphe qui s'applique si vous ne participez pas à la course", a clarifié le jeune homme de 19 ans. "Mais j'ai participé à l'entraînement, j'ai gagné une course et je figure sur la liste des résultats. J'ai donc bien participé et je n'ai pas été suspendu par le médecin de la course, comme cela a été écrit de temps à autre. Il existe une règle qui entraîne une suspension. Celle-ci s'applique si l'on ne se présente pas à un prédicat. On m'a dit ce soir-là que dans mon cas, cette règle s'appliquait, et ce n'était clairement pas le cas. C'est difficile et on peut alors parler bêtement. Maintenant, pour la nouvelle saison, il a été très clairement établi quelle sera la sanction si vous êtes suspendu par le médecin, comment cela sera interprété si vous vous désistez pendant la course ou si vous ne vous présentez pas du tout à la course".

Mais ce n'est pas seulement ce paragraphe du livre des règles qui a été adapté, à l'avenir, il y aura à nouveau des barrages pour toutes les places du podium en cas d'égalité de points. "Je suis donc responsable de deux changements et j'ai laissé ma trace dans le livre des règles", explique Blödorn.