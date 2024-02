Come Norick Blödorn ha lasciato la sua impronta sul libro delle regole

L'anno scorso, Norick Blödorn ha perso una medaglia ai Campionati europei under 19 di speedway, nonostante fosse a pari punti con Damian Ratajczak e Mathias Pollestad. Poiché il regolamento prevedeva solo uno spareggio per il primo posto, Blödorn ha perso e si è classificato quarto.

Un'ulteriore controversia ha riguardato la gara SGP2 di Vojens, che Blödorn ha terminato prematuramente e di conseguenza non è stato autorizzato a correre il campionato tedesco a Güstrow il giorno successivo a causa di interpretazioni diverse del regolamento.

"Praga è stato un turno disastroso per me, una giornata nera. Non avevo velocità, non avevo partenze ed è stata una giornata in cui non ha funzionato nulla", ha detto Blödorn, ripensando ai Campionati del Mondo U21 del 2023. "Prima di Landsberg (Gorzow), sono stato un po' sfortunato perché il fine settimana precedente sono caduto e mi sono strappato un fascio muscolare nella coscia. La pista era relativamente brutta e la gara è iniziata piuttosto tardi, anche se era prevista prima. Le condizioni della pista non hanno reso le cose più facili. Ciononostante, ero davanti e in semifinale. Questo era il nostro obiettivo prima della gara, arrivare sempre in semifinale".

La terza e ultima gara a Vojens ha dato adito a molte discussioni. Blödorn: "Ero in testa nella prima manche, poi c'è stata una cancellazione e sono arrivato terzo nel ripescaggio. Nella manche successiva sono stato abbattuto per primo, senza alcuna colpa, e ho vinto la ripetizione. Ma poi ho accusato dolore e non ho potuto continuare la gara. In termini di guida, avrei potuto fare bene e sentirmi a mio agio sulla pista. Poi quella sera ci sono state delle decisioni, ora ufficiali, che non sono state corrette, e di conseguenza ci sono nuove regole. Non voglio dire che le regole fossero completamente sbagliate, perché era una questione di interpretazione. Per questo ora sono state scritte in modo più preciso".

"A seguito della serata di Vojens, mi è stata negata la partenza a Güstrow, anche se non c'era alcuna base per questo nel regolamento", ha spiegato il nord tedesco in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Quest'anno ne pagherò le conseguenze per non aver partecipato al campionato tedesco. Ma è successo ed è triste in un certo senso che io sia la causa di un cambiamento delle regole. Alla fine, però, sono stato scagionato e questo è un po' soddisfacente se si considera lo stress che abbiamo avuto con i commissari durante la notte e quanto tempo abbiamo passato al telefono perché nessuno sapeva cosa stesse succedendo".

"Sono stato escluso a causa di un paragrafo che si applica se non si prende parte alla gara", ha spiegato il 19enne. "Ma io ho partecipato agli allenamenti, ho vinto una gara e sono stato inserito nei risultati. Per questo motivo ho partecipato e non sono stato bandito dal medico di gara, cosa che è stata scritta di tanto in tanto. Esiste una regola che comporta un'interdizione. Si applica se non ci si reca a un appuntamento. Quella sera mi è stato detto che questa regola si sarebbe applicata al mio caso e chiaramente non è stato così. È difficile e si può parlare da soli. Ora, per la nuova stagione, è stato chiaramente definito quale sarà la sanzione in caso di sospensione da parte del medico, come sarà interpretato il ritiro durante la gara o la mancata presentazione alla gara stessa".

Ma non solo questo paragrafo del regolamento è stato modificato, in futuro ci sarà anche uno spareggio per tutti i posti sul podio in caso di parità. "Quindi sono responsabile di due cambiamenti e ho lasciato il mio segno nel regolamento", afferma Blödorn.