Como Norick Blödorn deixou a sua marca no livro de regras

No ano passado, Norick Blödorn não conseguiu uma medalha no Campeonato Europeu de Velocidade de Sub-19, embora estivesse empatado em pontos com Damian Ratajczak e Mathias Pollestad. Como as regras apenas previam um desempate para o primeiro lugar, Blödorn perdeu e terminou em quarto lugar.

Houve ainda mais controvérsia em torno da corrida SGP2 em Vojens, que Blödorn terminou prematuramente e, consequentemente, não foi autorizado a correr no Campeonato Alemão em Güstrow, no dia seguinte, devido a diferentes interpretações dos regulamentos.

"Praga foi uma ronda desastrosa para mim, um dia negro. Não tive velocidade, não tive arranques e foi um dia em que nada funcionou", disse Blödorn, fazendo uma retrospetiva do Campeonato do Mundo de Sub-21 de 2023. "Antes de Landsberg (Gorzow), tive um pouco de azar porque tive um acidente no fim de semana anterior e rasguei um feixe muscular na coxa. A pista estava relativamente má e a prova começou bastante tarde, apesar de ter sido planeada mais cedo. As condições da pista não facilitaram as coisas. No entanto, estava na frente e nas meias-finais. Era esse o nosso objetivo antes da corrida, chegar sempre às meias-finais".

A terceira e última corrida em Vojens deu azo a muita discussão. Blödorn: "Estava a liderar na primeira corrida, depois houve um cancelamento e fiquei em terceiro na repescagem. Na corrida seguinte, fui derrubado pela primeira vez, sem culpa minha, e ganhei a corrida de repetição. Mas depois fiquei com dores e não pude continuar a corrida. Em termos de pilotagem, podia ter-me saído bem e sentir-me confortável na pista. Depois, houve decisões nessa noite, e isto é agora oficial, que não foram correctas e, como resultado, há agora novas regras. Não quero dizer que as regras estavam completamente erradas, porque era uma questão de interpretação. É por isso que agora foram escritas de forma mais precisa".

"Como resultado da noite em Vojens, foi-me negada a partida em Güstrow, apesar de não haver qualquer base para isso no livro de regras", explicou o norte-alemão numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Vou sentir as consequências este ano por não ter participado no Campeonato Alemão. Mas aconteceu e é triste, de certa forma, que eu seja a razão para uma mudança nas regras. No final, no entanto, sou vingado e isso é um pouco satisfatório quando se vê o stress que tivemos com os oficiais durante a noite e o tempo que passámos ao telefone porque ninguém sabia o que se estava a passar."

"Fui excluído devido a um parágrafo que se aplica se não participarmos na corrida", explicou o jovem de 19 anos. "Mas eu participei nos treinos, ganhei uma corrida e estou nos resultados. É por isso que participei e não fui banido pelo médico da corrida, o que tem sido referido de tempos a tempos. Existe uma regra que leva a uma proibição. Esta regra aplica-se quando não se viaja para uma prova. Naquela noite, disseram-me que esta regra se aplicaria ao meu caso, o que claramente não foi o caso. É difícil e podemos fazer-nos de parvos. Agora, para a nova época, foi claramente definido qual será a penalização se fores suspenso pelo médico, como será interpretado se te retirares durante a corrida ou se não compareceres à corrida".

Mas não foi apenas este parágrafo do regulamento que foi alterado, no futuro haverá também uma repescagem para todos os lugares do pódio em caso de empate. "Assim, sou responsável por duas alterações e deixei a minha marca no livro de regras", diz Blödorn.