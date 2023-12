Speedway: Cuando Egon Müller se puso la corona en la cabeza

Desde una perspectiva alemana, los grandes momentos en el speedway son escasos en comparación con las carreras en pista larga. Junto a la magnífica noche de Martin Smolinski en el GP de Nueva Zelanda de 2014, solo hay un momento que sigue destacando 40 años después: el triunfo de Egon Müller en el Campeonato del Mundo de 1983 en Norden.

El 4 de septiembre, Egon había sumado el máximo de 12 puntos tras cuatro rondas en la Final Mundial de Velocidad en el Motodrom Halbemond, y un segundo puesto en la ronda final le habría bastado para proclamarse campeón. Müller tuvo una mala salida contra Mitch Shirra, Tony Kasper y Hans Nielsen desde la segunda posición de la parrilla, pero adelantó a Kasper y Shirra por el interior en la primera curva. Al final de la tercera vuelta, Nielsen, que iba en cabeza, se retiró con la cadena rota y Müller fue uno de los pocos pilotos que se proclamó campeón del mundo con una máxima.

Con el título de Campeón del Mundo de Velocidad, Egon se hizo inmortal; después de él, ningún alemán se acercó a una medalla de campeón del mundo. "Hice lo mío, fui imbatible en las pistas de arena y hierba durante más de diez años", subraya Müller. "Luego también fui campeón del mundo de velocidad. Pero me echarán en cara durante 100 años que compré la pista, que construyeron la pista para mí. La gente todavía habla de eso en Inglaterra. Por aquel entonces, había aspirantes al título de gran calibre como Michael Lee, Billy Sanders, Erik Gundersen y Hans Nielsen. Pero todos ellos tuvieron que reconocer que ese día no eran lo suficientemente rápidos, así de simple".

"Nadie me hizo la pista, simplemente estaba un poco más suelta de lo habitual porque le habían puesto una superficie nueva y no estaba firme", dijo Müller, que ahora tiene 75 años. "Yo era el único que todavía andaba por la pista con un destornillador a las 10 de la noche y quitaba todas las manchas. Anotaba en mi libro dónde estaban los puntos blandos y dónde podía buscar una conducción, y dónde no debía ir bajo ninguna circunstancia. Todavía conservo el libro. Si miras el dibujo de la pista donde entré en el agarre, verás una línea ideal imposible... pero funcionó".

El vídeo muestra la carrera decisiva, ese momento alemán tan especial en los 100 años de historia de la velocidad. Quién mejor para comentarlo para nosotros que el propio Egon: