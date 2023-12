Speedway : Quand Egon Müller a mis sa couronne sur sa tête

Dans le calendrier de l'Avent de SPEEDWEEK, nous sommes arrivés au jour 24 et donc au plus grand moment pour le sport allemand de speedway. Celui-ci a été créé par Egon Müller le 4 septembre 1983.

Du point de vue allemand, les heures de gloire en speedway sont rares, contrairement au sport sur piste longue. Ainsi, à côté de la nuit grandiose de Martin Smolinski lors du GP de Nouvelle-Zélande 2014, un seul moment reste exceptionnel 40 ans plus tard : le triomphe d'Egon Müller en championnat du monde 1983 à Norden.

Le 4 septembre, Egon avait obtenu le maximum de points 12 après quatre manches de la finale mondiale de speedway au motodrome de Halbemond, et la deuxième place lui aurait suffi pour devenir champion lors de la dernière manche. Face à Mitch Shirra, Tony Kasper et Hans Nielsen, Müller a pris un départ misérable depuis la deuxième place sur la grille de départ, mais a dépassé Kasper et Shirra sur la ligne intérieure dans le premier virage. A la fin du troisième tour, Nielsen, qui menait souverainement la course, est tombé en panne à cause d'une rupture de chaîne et Müller a été l'un des rares pilotes à devenir champion du monde avec le maximum.

En devenant champion du monde de speedway, Egon s'est immortalisé. Après lui, aucun Allemand ne s'est même approché d'une médaille de championnat du monde. "J'ai fait mon truc, j'ai été imbattable sur le sable et l'herbe pendant plus de dix ans", souligne Müller. "Ensuite, j'ai aussi été champion du monde de speedway. Mais ils me reprocheront encore pendant 100 ans d'avoir acheté la piste, d'avoir construit la piste pour moi. C'est ce qu'on raconte encore aujourd'hui en Angleterre. À l'époque, Michael Lee, Billy Sanders, Erik Gundersen et Hans Nielsen étaient des prétendants au titre de très haut niveau. Mais ils ont tous dû reconnaître qu'ils n'étaient pas assez rapides ce jour-là - c'est aussi simple que ça".

"Personne n'a fait la piste pour moi, elle était simplement un peu plus lâche que d'habitude parce qu'ils avaient mis un nouveau revêtement et que celui-ci n'a pas pris", constate Müller, aujourd'hui âgé de 75 ans. "Le seul à avoir fait le tour de la piste à 22 heures avec un tournevis et à avoir gratté toutes les taches, c'est moi. J'ai noté dans mon carnet où se trouvaient les endroits mous et où je pouvais chercher des moteurs - et où je ne devais en aucun cas aller. J'ai encore ce livre aujourd'hui. Si tu vois le dessin de la piste où j'ai inscrit la prise, tu vois une ligne idéale impossible - mais elle a fonctionné".

Dans la vidéo, on peut voir la course décisive, cet unique moment allemand particulier dans l'histoire centenaire du speedway. Qui, si ce n'est Egon lui-même, pourrait mieux la commenter pour nous :