Speedway: quando Egon Müller si mise la corona in testa

Dal punto di vista tedesco, i grandi momenti nello speedway sono pochi rispetto alle gare su pista lunga. Oltre alla magnifica notte di Martin Smolinski nel GP di Nuova Zelanda del 2014, c'è solo un momento che spicca ancora 40 anni dopo: il trionfo di Egon Müller nel Campionato del Mondo del 1983 a Norden.

Il 4 settembre, Egon aveva ottenuto il massimo di 12 punti dopo quattro prove della Speedway World Final al Motodrom Halbemond, e il secondo posto nella prova finale gli sarebbe bastato per diventare campione. Müller ha avuto una partenza difficile contro Mitch Shirra, Tony Kasper e Hans Nielsen dalla seconda posizione in griglia, ma ha passato Kasper e Shirra sulla linea interna alla prima curva. Alla fine del terzo giro, Nielsen, che era in testa, si è ritirato per la rottura della catena e Müller è stato uno dei pochi piloti a diventare campione del mondo con un massimo.

Con il titolo di campione del mondo di speedway, Egon si è reso immortale; dopo di lui, nessun tedesco si è più avvicinato a una medaglia iridata. "Ho fatto il mio dovere, sono stato imbattibile sulle piste di sabbia e di erba per oltre dieci anni", sottolinea Müller. "Poi sono diventato anche campione del mondo di speedway. Ma mi rinfacceranno per 100 anni che ho comprato la pista, che l'hanno costruita per me. In Inghilterra se ne parla ancora oggi. All'epoca, c'erano pretendenti al titolo di altissimo livello come Michael Lee, Billy Sanders, Erik Gundersen e Hans Nielsen. Ma tutti loro hanno dovuto riconoscere che quel giorno non erano abbastanza veloci: è così semplice".

"Nessuno mi ha creato la pista, era solo un po' più allentata del solito perché avevano messo una nuova superficie e non era solida", ha detto l'ormai 75enne Müller. "Ero l'unico che alle 22.00 girava ancora per la pista con un cacciavite e rimuoveva tutte le macchie. Ho scritto nel mio libro dove si trovavano i punti più morbidi e dove potevo cercare un'unità - e dove non dovevo andare in nessun caso. Ho ancora il libro oggi. Se guardate il disegno della pista dove sono entrato nella morsa, vedrete una linea ideale impossibile - ma ha funzionato".

Il video mostra la corsa decisiva, questo momento tedesco speciale nei 100 anni di storia dello speedway. Chi meglio di Egon stesso può commentarlo per noi?