Speedway: Quando Egon Müller colocou a coroa na sua cabeça

Chegámos ao 24º dia do calendário do Advento da SPEEDWEEK e, consequentemente, ao momento mais importante do desporto de velocidade alemão. Egon Müller proporcionou-o a 4 de setembro de 1983.

Do ponto de vista alemão, os grandes momentos do speedway são poucos e raros quando comparados com as corridas de longa distância. A par da magnífica noite de Martin Smolinski no GP da Nova Zelândia de 2014, há apenas um momento que ainda se destaca 40 anos depois: o triunfo de Egon Müller no Campeonato do Mundo de 1983, em Norden.

A 4 de setembro, Egon tinha marcado o máximo de 12 pontos após quatro rondas na Final Mundial de Velocidade no Motodrom Halbemond, e o segundo lugar na ronda final teria sido suficiente para se tornar campeão. Müller teve um arranque miserável contra Mitch Shirra, Tony Kasper e Hans Nielsen a partir do segundo lugar da grelha, mas passou Kasper e Shirra na linha interior na primeira curva. No final da terceira volta, Nielsen, que estava numa liderança dominante, retirou-se com uma corrente partida e Müller foi um dos poucos pilotos a tornar-se campeão do mundo com um máximo.

Com o título de Campeão do Mundo de Speedway, Egon tornou-se imortal; depois dele, nenhum alemão se aproximou de uma medalha de campeão do mundo. "Fiz o meu trabalho, fui imbatível nas pistas de areia e relva durante mais de dez anos", sublinha Müller. "Depois também me tornei campeão do mundo de velocidade. Mas durante 100 anos vão acusar-me de ter comprado a pista, de a terem construído para mim. As pessoas ainda hoje falam disso em Inglaterra. Na altura, havia candidatos ao título de grande calibre, como Michael Lee, Billy Sanders, Erik Gundersen e Hans Nielsen. Mas todos eles tiveram de reconhecer que não eram suficientemente rápidos naquele dia - é tão simples quanto isso."

"Ninguém fez a pista para mim, estava apenas um pouco mais solta do que o habitual porque tinham colocado uma nova superfície e não estava firme", disse Müller, agora com 75 anos. "Eu era o único que ainda andava à volta da pista com uma chave de fendas às 10 da noite e removia todas as manchas. Anotei no meu livro onde estavam os pontos fracos e onde podia procurar uma condução - e onde não devia ir em circunstância alguma. Ainda hoje tenho o livro. Se olharem para o desenho da pista onde entrei na aderência, verão uma linha ideal impossível - mas funcionou".

O vídeo mostra a corrida decisiva, este momento alemão especial nos 100 anos de história do speedway. Quem melhor para o comentar do que o próprio Egon?