GP de speedway : les chances de qualification sportive ont augmenté

Grâce à une modification du règlement, la voie sportive vers le Grand Prix de Speedway via les tours de qualification et le Challenge est revalorisée : à l'avenir, les quatre premiers du Challenge accèderont au championnat du monde.

La possibilité d'accéder au Grand Prix de Speedway par la voie sportive augmente à partir de la saison 2024.



Le championnat d'Europe, à l'issue duquel le champion s'assure une place au Grand Prix en 2025, offre toujours une chance.

La deuxième voie sportive vers le Grand Prix passe par les tours de qualification et le Challenge, qui se déroulera cette année à Pardubitz. Au total, 54 pilotes sont nommés par leur fédération, et au final, les quatre premiers du Challenge accèdent au GP - un pilote de plus que jusqu'à présent. En contrepartie, le promoteur et la Fédération internationale (FIM) n'attribueront plus que quatre wildcards permanentes au lieu de cinq.

"En fournissant cette quatrième place, les manches de qualification gagnent en importance", explique Phil Morris, directeur de course de la SGP. "Les qualifications ne sont pas une tâche facile et le Challenge est une course très difficile. Nous avons eu le sentiment qu'il fallait enlever une de nos wildcards permanentes et la donner aux pilotes qui participent aux qualifications sportives".

Pour accéder au Challenge, les pilotes doivent d'abord conquérir l'une des quatre premières places lors des manches de qualification, dont l'une se déroule à Abensberg. Lors du Challenge à Pardubitz, en République tchèque, les quatre premiers obtiendront leur ticket pour le Grand Prix 2025.

Composition des pilotes du GP de speedway 2025 :

- Top six du Grand Prix 2024

- Les quatre premiers du Challenge

- Champion d'Europe

- Quatre wildcards permanentes attribuées par le promoteur Discovery/FIM

- Une wildcard d'organisateur et deux réserves de piste par GP