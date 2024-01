GP di Speedway: aumentano le possibilità di qualificazione sportiva

Grazie a una modifica del regolamento, il percorso sportivo per accedere al Gran Premio di Speedway attraverso le gare di qualificazione e il Challenge sarà aggiornato: in futuro, i primi quattro classificati del Challenge passeranno al Campionato del Mondo.

La possibilità di partecipare al Gran Premio di Speedway a livello sportivo aumenterà nella stagione 2024.



Il Campionato europeo, dal quale il campione si assicura un posto nel Gran Premio del 2025, offre ancora una possibilità.

Il secondo percorso sportivo per accedere al Grand Prix è rappresentato dai turni di qualificazione e dal Challenge, che quest'anno si terrà a Pardubitz. Un totale di 54 corridori saranno nominati dalle rispettive federazioni e i primi quattro classificati del Challenge accederanno al GP - un corridore in più rispetto al passato. In cambio, il promotore e la FIM assegneranno solo quattro wildcard permanenti invece di cinque.

"Rendendo disponibile questo quarto posto, le qualifiche diventano più importanti", ha dichiarato il direttore di gara della SGP Phil Morris. "Le qualifiche non sono un compito facile e il Challenge è una gara molto dura. Abbiamo ritenuto di dover togliere una delle nostre wildcard permanenti per darla ai piloti che partecipano alle qualificazioni sportive".

Per accedere al Challenge, i piloti devono prima ottenere uno dei primi quattro posti nelle qualifiche, una delle quali si terrà ad Abensberg. Nel Challenge di Pardubitz, in Repubblica Ceca, i primi quattro classificati si assicureranno il biglietto per il Gran Premio del 2025.

La formazione dei piloti per il GP di Speedway del 2025:

- I primi sei classificati del Gran Premio 2024

- I primi quattro del Challenge

- Campione europeo

- Quattro wildcard permanenti del promotore Discovery/FIM

- Una wildcard dell'organizzatore e due riserve di pista per ogni GP