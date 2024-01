Speedway GP: Aumento das hipóteses de qualificação desportiva

Graças a uma alteração das regras, o percurso desportivo para o Grande Prémio de Velocidade através das rondas de qualificação e do Challenge será melhorado: no futuro, os quatro primeiros do Challenge passarão para o Campeonato do Mundo.

A possibilidade de entrar no Grande Prémio de Speedway a nível desportivo aumentará na época de 2024.



O Campeonato da Europa, no qual o campeão garante o seu lugar no Grande Prémio de 2025, continua a oferecer uma oportunidade.

A segunda via desportiva para o Grande Prémio passa pelas rondas de qualificação e pelo Challenge, que este ano se realizará em Pardubitz. No total, 54 pilotos serão nomeados pelas suas federações, sendo que os quatro primeiros classificados do Desafio acabarão por chegar ao Grande Prémio - mais um piloto do que anteriormente. Em contrapartida, apenas quatro em vez de cinco wildcards permanentes serão atribuídos pelo promotor e pela FIM.

"Ao disponibilizar este quarto lugar, as rondas de qualificação tornam-se mais importantes", disse o Diretor de Prova da SGP, Phil Morris. "A qualificação não é uma tarefa fácil e o Challenge é uma corrida muito dura. Sentimos que precisávamos de retirar um dos nossos wildcards permanentes e dá-lo aos pilotos que competem nas eliminatórias desportivas."

Para entrar no Desafio, os pilotos têm primeiro de garantir um dos quatro primeiros lugares nas rondas de qualificação, uma das quais terá lugar em Abensberg. No Desafio em Pardubitz, na República Checa, os quatro primeiros classificados garantirão o seu bilhete para o Grande Prémio de 2025.

Os pilotos do GP de Speedway de 2025:

- Os seis melhores do Grande Prémio de 2024

- Os quatro melhores do Challenge

- Campeão Europeu

- Quatro wildcards permanentes do promotor Discovery/FIM

- Um wildcard do organizador e duas reservas de pista por GP