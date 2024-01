Jerzy Szczakiel aurait 75 ans aujourd'hui : un champion inoubliable

Après 20 manches de la finale du championnat du monde individuel de 1973, "l'homme de la boîte", comme on l'a appelé par la suite, était en tête du classement de manière inattendue avec le légendaire pilote de speedway néo-zélandais Ivan Mauger, avec 13 points chacun, ce qui a nécessité un barrage supplémentaire.

Une course au cours de laquelle l'arbitre allemand Georg "Schorsch" Traunspurger a fait remonter très rapidement la bande de départ et où le rapide Ivan Mauger a raté son départ, mais a réussi à rejoindre Jerzy Szczakiel (prononcer Schakiel) au deuxième virage du deuxième tour et à l'attaquer à l'intérieur. Le Néo-Zélandais a cependant touché la roue arrière de ce dernier et, malgré le fait que Mauger était sur la piste, Szczakiel a continué sa course et a bouclé les deux derniers tours seul. C'est dans ces circonstances inhabituelles qu'il est devenu le premier champion du monde polonais de speedway.

Sa carrière florissante, qui a débuté en 1967 à Opole, a connu son premier point culminant en 1971 : Szczakiel a d'abord remporté le championnat du monde en couple avec Andrzej Wyglenda à Rybnik. Dans le même stade, il est devenu vice-champion de Pologne et a fait ses débuts en finale du championnat du monde individuel à Göteborg, en Suède, qu'il a terminé sans points.

Par la suite, on a peu entendu et lu sur lui chez nous, sa nomination en 1973 pour la finale mondiale (aux côtés de quatre autres compatriotes) était à elle seule une sensation. Presque personne dans la foule immense n'avait pensé à Szczakiel avant la finale, leur intérêt se portait sur Edward Jancarz, Pawel Waloszek, Jan Mucha et surtout sur le Sonnyboy Zenon Plech.

La victoire d'entrée dans le heat 4 contre Peter Collins et John Boulger a surtout réveillé les fans occidentaux. Puis un succès sur le multi-champion du monde Ivan Mauger et le stade a commencé à s'enflammer. Ce n'est que dans ses deux dernières manches que Szczakiel a cédé un point au Russe Grigory Khlinovsky et au Danois Ole Olsen. Il a donc fini en tête, à égalité avec Mauger, avec 13 points.

Cela aurait presque pu être trois sans la heat 19, qui est entrée dans l'histoire du speedway : avec Plech et le représentant de l'URSS de l'époque, Grigori Chlynovski, deux pilotes auraient encore pu atteindre 13 points, mais pour cela, ils auraient dû gagner cette manche. Mais ils se sont touchés, Plech est tombé, l'arbitre a laissé la course se poursuivre jusqu'au drapeau à damier et Peter Collins a gagné. Conformément au règlement, Traunspurger a jugé l'arrivée du troisième tour avec Plech en deuxième position (il n'avait plus de chance de remporter le titre, mais cela lui a au moins permis de sauver la médaille de bronze) et Chlynowski, responsable de la chute, a été disqualifié.

En raison de l'isolement qui régnait à l'époque dans le bloc de l'Est, on ne voyait que rarement le nouveau champion du monde à l'Ouest, comme par exemple un an plus tard à Krumbach, en Souabe, près d'Augsbourg, où Jerzy était sur le podium aux côtés de son compatriote Henryk Glucklich (il s'appelait vraiment comme ça) et de notre légende de la chaussure en acier, Manfred Poschenrieder de Kempten. Une carrière comme celle de ses compatriotes Jancarz et Plech dans le pays profilé qu'est la Grande-Bretagne lui a été refusée.

En 1979, Szczakiel a décidé de mettre un terme à sa carrière après une grave blessure à la colonne vertébrale, le rétablissement complet étant pour lui le plus important.

Après sa carrière, Szczakiel a toujours été un expert apprécié. En son honneur, un coureur particulier est récompensé chaque année par le "Szczakiel" lors du gala de l'Ekstraliga. Il a également une étoile sur l'avenue des stars du sport polonais à Wladyslawowo. Cette année, la manche finale du championnat d'Europe de speedway à Landsberg porte également son nom.

Le 1er septembre 2020, Jerzy Szczakiel est décédé à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie - un jour avant ce 2 septembre qui a inscrit son nom à jamais sur la carte mondiale du speedway. Aujourd'hui, 28 janvier, le Polonais aurait eu 75 ans.

Jerzy Szczakiel (28 janvier 1949 - 1er septembre 2020)

Champion du monde individuel de speedway en 1973

Champion du monde de speedway en couple 1971

Médaille de bronze au championnat du monde de speedway par équipe 1974