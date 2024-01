Oggi Jerzy Szczakiel compie 75 anni: un campione indimenticato.

Dopo 20 prove della finale del campionato del mondo individuale 1973, l'"uomo della scatola", come lo chiamarono in seguito, era inaspettatamente in testa alla classifica con il leggendario pilota neozelandese di speedway Ivan Mauger con 13 punti ciascuno, motivo per cui si dovette decidere un ulteriore jump-off.

Una gara in cui l'arbitro tedesco Georg "Schorsch" Traunspurger ha alzato il nastro di partenza molto rapidamente e il veloce partente Ivan Mauger ha mancato la partenza, ma ha raggiunto Jerzy Szczakiel (pronuncia Schakiel) nella seconda curva del secondo giro e lo ha attaccato all'interno. Tuttavia, il neozelandese ha toccato la ruota posteriore di Mauger e, nonostante Mauger fosse in pista, Szczakiel ha continuato la sua corsa e ha completato gli ultimi due giri da solo. In queste insolite circostanze, divenne il primo campione del mondo di speedway polacco.

La fiorente carriera iniziata a Opole nel 1967 raggiunse il suo primo apice nel 1971: Szczakiel vinse per la prima volta il campionato mondiale a coppie a Rybnik insieme ad Andrzej Wyglenda. Nello stesso stadio, si classificò secondo in Polonia e debuttò nella finale dei campionati mondiali individuali di Göteborg, in Svezia, che concluse senza segnare alcun punto.

Dopo di allora si sentì e si lesse poco di lui, e la sua candidatura alla finale mondiale del 1973 (insieme ad altri quattro connazionali) fu di per sé una sensazione. Prima della finale, quasi nessuno dei presenti aveva in mente Szczakiel, mentre il loro interesse si concentrava su Edward Jancarz, Pawel Waloszek, Jan Mucha e soprattutto sul Sonnyboy Zenon Plech.

La vittoria iniziale nella Heat 4 contro Peter Collins e John Boulger ha suscitato l'interesse soprattutto dei tifosi occidentali. Seguì una vittoria contro il pluricampione del mondo Ivan Mauger e lo stadio cominciò a ribollire. Solo nelle ultime due manche Szczakiel ha ceduto un punto ciascuno al russo Grigory Khlinovsky e al danese Ole Olsen. Alla fine, lui e Mauger erano a pari merito in testa alla classifica con 13 punti.

Sarebbero stati quasi tre se non ci fosse stata la manche 19, entrata nella storia dello speedway: Plech e l'allora rappresentante dell'URSS Grigori Chlynovski avrebbero potuto ancora ottenere 13 punti, ma per farlo avrebbero dovuto vincere questa manche. Ma si toccarono, Plech cadde, l'arbitro permise che la gara continuasse fino alla bandiera a scacchi e Peter Collins vinse. In base al regolamento, Traunspurger ha segnato il run-in dopo il terzo giro, con Plech al secondo posto (la possibilità di vincere il titolo è svanita, ma questo gli ha permesso di ottenere la medaglia di bronzo) e Chlynowski è stato squalificato per aver causato l'incidente.

A causa dell'isolamento del blocco orientale dell'epoca, il nuovo campione del mondo fu visto raramente in Occidente, come un anno dopo a Krumbach, vicino ad Augsburg in Svevia, dove Jerzy salì sul podio insieme al connazionale Henryk Glucklich (il suo vero nome) e alla leggenda delle scarpe d'acciaio Manfred Poschenrieder di Kempten. Gli fu negata una carriera come quella dei suoi connazionali Jancarz e Plech nel paese dei professionisti, la Gran Bretagna.

Nel 1979, Szczakiel decise di porre fine alla sua carriera dopo aver subito un grave infortunio alla colonna vertebrale; un pieno recupero era la cosa più importante per lui.

Dopo la sua carriera, Szczakiel è sempre stato un esperto apprezzato. In suo onore, ogni anno, in occasione del gala dell'Ekstraliga, un pilota speciale viene premiato con il "Szczakiel". Ha anche una stella sul viale delle stelle dello sport polacco a Wladyslawowo. Quest'anno, anche la gara finale del Campionato Europeo di Speedway a Landsberg è intitolata a lui.

Il 1° settembre 2020, Jerzy Szczakiel è morto dopo una lunga malattia all'età di 71 anni, un giorno prima del 2 settembre che ha segnato per sempre il suo nome sulla mappa mondiale dello speedway. Oggi, 28 gennaio, il polacco avrebbe compiuto 75 anni.

Jerzy Szczakiel (28 gennaio 1949 - 1° settembre 2020)

Campione del mondo individuale di speedway 1973

Campione del mondo a coppie di speedway 1971

Medaglia di bronzo al campionato mondiale a squadre di speedway 1974