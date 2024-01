Jerzy Szczakiel faria hoje 75 anos: Campeão inesquecível

A 2 de setembro de 1973, Jerzy Szczakiel alcançou o maior sucesso da sua carreira de piloto perante 93 000 fãs entusiastas no Estádio Slaski em Landsberg/Polónia e tornou-se Campeão do Mundo de Velocidade. Hoje faria 75 anos de idade.

Após 20 corridas na final do campeonato do mundo individual de 1973, o "homem da caixa", como lhe chamaram depois, liderava inesperadamente a classificação com o lendário piloto de velocidade neozelandês Ivan Mauger, com 13 pontos cada, razão pela qual teve de ser decidido um desempate adicional.

Uma corrida em que o árbitro alemão Georg "Schorsch" Traunspurger levantou a fita de partida muito rapidamente e o rápido Ivan Mauger falhou a partida, mas alcançou Jerzy Szczakiel (pronuncia-se Schakiel) na segunda curva da segunda volta e atacou-o por dentro. No entanto, o neozelandês tocou na roda traseira de Mauger e, apesar do facto de Mauger estar na pista, Szczakiel continuou a sua corrida e completou as duas últimas voltas sozinho. Nestas circunstâncias invulgares, tornou-se o primeiro Campeão do Mundo de Speedway polaco.

A carreira florescente que começou em Opole em 1967 atingiu o seu primeiro ponto alto em 1971: Szczakiel venceu pela primeira vez o campeonato do mundo de pares em Rybnik, juntamente com Andrzej Wyglenda. No mesmo estádio, tornou-se vice-campeão polaco e estreou-se na final do campeonato do mundo individual em Gotemburgo, na Suécia, que terminou sem marcar qualquer ponto.

Depois disso, pouco se ouviu e leu sobre ele, e a sua nomeação para a final mundial de 1973 (juntamente com outros quatro compatriotas) foi, por si só, uma sensação. Quase ninguém da enorme multidão tinha Szczakiel no seu radar antes da final, o seu interesse estava centrado em Edward Jancarz, Pawel Waloszek, Jan Mucha e, acima de tudo, no Sonnyboy Zenon Plech.

A vitória inicial na quarta ronda contra Peter Collins e John Boulger despertou o interesse dos adeptos ocidentais em particular. Seguiu-se uma vitória sobre o multi-campeão mundial Ivan Mauger e o estádio começou a ferver. Só nas duas últimas eliminatórias é que Szczakiel cedeu um ponto cada para o russo Grigory Khlinovsky e para o dinamarquês Ole Olsen. No final, ele e Mauger ficaram empatados na liderança com 13 pontos.

Teriam sido quase três se não fosse a eliminatória 19, que entrou para a história do speedway: Plech e o então representante da URSS Grigori Chlynovski ainda podiam ter somado 13 pontos, mas teriam de ganhar esta eliminatória para o conseguir. Mas eles tocaram-se, Plech caiu, o árbitro permitiu que a corrida continuasse até à bandeira axadrezada e Peter Collins venceu. De acordo com as regras, Traunspurger marcou a corrida após a terceira volta, com Plech em segundo lugar (a hipótese de título foi-se, mas isso pelo menos salvou-lhe a medalha de bronze) e Chlynowski foi desclassificado por ter provocado o acidente.

Devido ao isolamento do Bloco de Leste na altura, o novo campeão do mundo raramente foi visto no Ocidente, como aconteceu um ano mais tarde em Krumbach, perto de Augsburgo, na Suábia, onde Jerzy subiu ao pódio ao lado do seu compatriota Henryk Glucklich (o seu verdadeiro nome) e da nossa lenda dos sapatos de aço, Manfred Poschenrieder, de Kempten. Foi-lhe negada uma carreira como a dos seus compatriotas Jancarz e Plech no país profissional da Grã-Bretanha.

Em 1979, Szczakiel decidiu pôr fim à sua carreira depois de sofrer uma grave lesão na coluna vertebral; uma recuperação total era o mais importante para ele.

Após a sua carreira, Szczakiel foi sempre um perito de grande valor. Em sua honra, todos os anos, na gala da Ekstraliga, é atribuído o prémio "Szczakiel" a um condutor especial. Também tem uma estrela na Avenida das Estrelas Desportivas Polacas, em Wladyslawowo. Este ano, a corrida final do Campeonato Europeu de Velocidade em Landsberg tem também o seu nome.

Em 1 de setembro de 2020, Jerzy Szczakiel morreu aos 71 anos, após uma longa doença - um dia antes do dia 2 de setembro que colocou o seu nome no mapa mundial do speedway para sempre. O polaco faria 75 anos hoje, 28 de janeiro.

Jerzy Szczakiel (28 de janeiro de 1949 - 1 de setembro de 2020)

Campeão do mundo individual de velocidade em 1973

Campeão do mundo de pares de velocidade em 1971

Medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Equipas de Velocidade em 1974