Esclusivo: Porsche presenta l'auto da corsa 911 GT3 R

Porsche presenta una spettacolare vettura da circuito per gli appassionati di auto sportive e i collezionisti alla Rennsport Reunion 7 al WeatherTech Raceway Laguna Seca. La 911 GT3 R rennsport con potenza fino a 456 kW (620 CV) è basata sulla nuova 911 GT3 R della generazione 992. L'attrezzo da pista in edizione limitata segue un approccio orientato al design e beneficia tecnicamente di libertà che sfidano i regolamenti del motorsport. Quest'anno, il raduno internazionale Porsche sul circuito californiano si svolgerà dal 28 settembre al 1° ottobre. Sono attesi più di 80.000 visitatori per i quattro giorni dell'evento.

Una delle caratteristiche speciali dell'esemplare da collezione, limitato a 77 unità, è la carrozzeria dal design accattivante. La Porsche 911 GT3 R rennsport combina l'aspetto potente di una vettura da competizione con elementi di design moderno. Allo stesso tempo, cita la storia sportiva della casa automobilistica senza cadere in un look retrò. I fattori di prestazione elementari del modello GT3 originale, come la resistenza all'aria e la deportanza aerodinamica, rimangono in gran parte inalterati. In quanto auto da corsa purosangue, la forma della 911 GT3 R rennsport continua a seguire la funzione, ma in modo particolarmente emozionale e attraente.

"La nuova Porsche 911 GT3 R rennsport offre probabilmente la forma più originale di guidare un'auto da corsa basata sul nove-undici", sottolinea Thomas Laudenbach, responsabile del reparto Motorsport. "Produce fattori da pelle d'oca praticamente sulla linea di montaggio e abbina la più raffinata tecnologia motoristica al linguaggio di design tipico di Porsche". Con le sue prestazioni eccezionali, la 911 GT3 R rennsport rende tangibile e percepibile la storia del nostro marchio. È proprio per questo che la presentiamo alla grande comunità di appassionati in occasione della Rennsport Reunion 7 di Laguna Seca. È un'offerta esclusiva per i nostri clienti che conosce davvero un solo limite: l'edizione limitata a 77 esemplari."

La straordinaria vettura sportiva è stata progettata da Grant Larson e Thorsten Klein del team Style Porsche. "La 911 GT3 R rennsport entra in gara come il logico successore della moderna Porsche 935. Mentre la 935 era tecnicamente basata sulla 911 GT2 RS Clubsport quasi di serie, la 911 GT3 R rennsport utilizza come base l'attuale 911 GT3 R della generazione 992. Sotto la pelle di carbonio, ampiamente riprogettata, c'è un'auto da corsa di razza", sottolinea Larson. L'americano è stato per 14 anni responsabile dei progetti speciali e dei veicoli da competizione presso Style Porsche ed è responsabile dei veicoli speciali della Porsche Exclusive Manufaktur insieme a Thorsten Klein. Thorsten Klein aggiunge: "Abbiamo dato al modello in edizione un po' più di larghezza e allungato visivamente la lunghezza, ma allo stesso tempo si trova molto in basso su ruote sagomate. Questo le conferisce proporzioni perfette e la rende ancora più spettacolare".

Un design sorprendente con un look potente e un'estremità grassa

Dalla GT3 R standard sono stati ripresi solo il cofano anteriore e il tetto. Tutti gli altri elementi della carrozzeria sono stati modificati. Larson e il suo team hanno adottato in larga misura la geometria aerodinamicamente sofisticata del muso del veicolo, con le sue prese d'aria di raffreddamento e i suoi condotti. I progettisti hanno posto accenti visivi nell'area delle pinne laterali e dei flics. Queste ultime sono ora incorniciate da una guancia e protette contro i danni causati da contatti estranei. La forma radicalmente modificata della presa d'aria e dello scarico dei passaruota anteriori sottolinea l'aspetto più sicuro di sé. I tradizionali specchietti retrovisori esterni sono stati eliminati e sostituiti da una controparte digitale. Un sistema di tre telecamere integrate nel rivestimento esterno del veicolo e di monitor nell'abitacolo si occupa di questo compito.

Le modifiche apportate alla parte posteriore dell'auto da corsa sono particolarmente distintive. Il componente dominante è il possente alettone posteriore, rivolto verso il vento. Il suo design ricorda la leggendaria Porsche 935/77 di Brumos, con la quale l'americano Peter Gregg, insieme all'olandese Toine Hezemans e al tedesco Rolf Stommelen, ottenne la settima vittoria assoluta per una Porsche alla 24 Ore di Daytona nel 1978.

L'audace interpretazione della parte posteriore sviluppa un impatto visivo che si riflette anche nei valori di deportanza: Per garantire che il carico sugli elementi orizzontali rimanga nella norma, essi ricevono due supporti verticali aggiuntivi. Nella loro funzione, ricordano l'auto da corsa Porsche 962 Le Mans, colmando così il divario tra passato e presente. Una striscia luminosa composta da sottili strisce LED con le lettere della scritta Porsche ora illuminate caratterizza la sezione posteriore complessivamente più ampia. Un livello più in basso, la grembiulatura posteriore, in gran parte aperta, rinuncia alle coperture della griglia e ai rivestimenti per motivi di peso. In questo modo è possibile vedere chiaramente la tecnologia che sta dietro e quindi anche l'impianto di scarico con i suoi due terminali posizionati centralmente.

Il particolare design della 911 GT3 R da corsa si riflette anche negli interni, leggermente rivisti. I monitor delle due telecamere esterne laterali si fondono armoniosamente nell'abitacolo a sinistra e a destra. La grafica speciale della schermata iniziale del display centrale e del badge di limitazione sul quadro strumenti riprende le forme della vettura da corsa. L'illuminazione ambientale riprende il tema dei fari principali regolabili in base al colore dell'abitacolo. Tutte le caratteristiche di sicurezza sono conformi alle norme FIA in vigore. La struttura particolarmente rigida della gabbia consente l'installazione del solo sedile del conducente. Come la 911 GT3 R utilizzata in tutto il mondo, la limited "rennsport" è quindi una vettura monoposto.

Con il loro design speciale, anche i cerchi da 18 pollici di BBS nel design speciale "rennsport" catturano l'attenzione. Essi combinano tutti i requisiti tecnici che una ruota da competizione con chiusura centralizzata deve soddisfare con un elevato standard di design. Porsche Motorsport li vernicia di serie in Dark Silver metallizzato.

Nuovo concetto di colore con ampie possibilità di personalizzazione

Per quanto riguarda il concetto di colore, l'auto da corsa 911 GT3 R apre una nuova strada. Porsche offre il nuovo pezzo da collezione ex works con carrozzeria verniciata in Agate Grey Metallic e carrozzeria in carbonio puro. A richiesta, è possibile scegliere tra sette colori per la verniciatura del rivestimento esterno in carbonio, offerti per la prima volta ex works per un veicolo da competizione, tra cui, ad esempio, rubino stellato o arancione segnale. Inoltre, ci sono tre disegni di vernice esclusivi che consentono un'ulteriore personalizzazione. Thorsten Klein, responsabile del progetto Style Porsche per la GT3 R da corsa: "Porsche è caratterizzata da una ricca storia. Questo è particolarmente vero nelle corse. Ci siamo quindi ispirati, ma non volevamo assolutamente fare una copia o una verniciatura chiaramente retrò. Le tre opzioni selezionate sono reinterpretazioni con un senso delle proporzioni e non un cenno invadente alla storia".

Il "Racing Reunion Design" prende in prestito i colori classici degli sport motoristici e srotola un'onda sulle superfici estremamente scolpite. La sua ampiezza ricorda la leggendaria combinazione di curve del Cavatappi a Laguna Seca, dove si è svolta la prima mondiale della 911 GT3 R rennsport. Questo omaggio sottolinea le proporzioni del veicolo e dell'ala posteriore. Ciò è garantito anche dalle superfici in carbonio ancora visibili. Insieme alle verniciature opzionali, sono generalmente ricoperte da una vernice trasparente opaca come la seta. Il "Flacht Design" ripropone i colori tradizionalmente utilizzati da Porsche Motorsport con lo schema rosso e bianco. Questa combinazione di colori gioca visivamente con gli ampi parafanghi in particolare. Il termine "Flacht" è dedicato al quartiere all'interno del centro di sviluppo Porsche di Weissach, dove ha sede il reparto motorsport. Il numero tre si chiama "Speed Icon Design". Si basa su diverse tonalità di blu, che si concentrano soprattutto sulla pronunciata larghezza del veicolo.

Motore da corsa ancora più potente

Fondamentalmente, l'auto da corsa 911 GT3 R si basa sull'attuale auto da corsa GT3 di Porsche. Rispetto alla 911 GT3 R della generazione 992, tuttavia, il modello in edizione limitata supera i severi requisiti di un'omologazione sportiva o le restrizioni imposte da un "Balance of Performance" (BoP). Il team di sviluppo guidato dal Dr.-Ing. Andreas Singer ha sfruttato queste ulteriori libertà con numerosi perfezionamenti tecnici per creare un'auto da circuito ancora più emozionante. Unisce una maggiore potenza del motore a un peso ridotto e a un design spettacolare con una colonna sonora straordinaria nello stile della 911 RSR. Il risultato è probabilmente lo strumento da pista più affilato che Porsche abbia mai messo nelle mani di un collezionista.

In particolare, il motore boxer a sei cilindri da 4,2 litri della 911 GT3 R, che raggiunge i 9.400 giri/min, beneficia della rimozione delle pastoie imposte dai regolamenti: raggiunge un picco di potenza fino a 456 kW (620 CV). Ciò corrisponde a una potenza di 148 CV per litro di cilindrata, un valore da record per un motore aspirato di un'auto da corsa GT. È quindi significativamente più potente del propulsore originale, che può sviluppare fino a 416 kW (565 CV) nella 911 GT3 R, a seconda della classificazione BoP. Il motore a quattro valvole raffreddato ad acqua con iniezione diretta di benzina è stato progettato per funzionare con carburanti E25. Questi includono carburanti a base di bioetanolo e i cosiddetti ReFuel, nonché gli eFuel prodotti in modo rigenerativo, che consentono un funzionamento quasi neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2. Con la loro minore tendenza all'urto, aprono la strada ad angoli di accensione più netti e a una maggiore compressione nelle sei camere di combustione. I pistoni e gli alberi a camme, sviluppati appositamente per il motore da corsa della GT3 R, consentono di aumentare le prestazioni soprattutto con i carburanti E25. Tuttavia, il motore può funzionare anche con carburanti convenzionali.

La trasmissione della potenza alle ruote posteriori, compreso il cambio sequenziale a sei marce ad artiglio, deriva dalla 911 GT3 R con solo piccole modifiche. I cambi di marcia vengono effettuati tramite palette al volante che controllano un attuatore elettronico del cambio. Il rapporto di trasmissione della quarta, quinta e sesta marcia avanti corrisponde all'assetto Daytona dell'auto da corsa GT3. In sesta marcia, a un regime del motore di 9.000 giri/min, consente una velocità massima superiore di circa 20 km/h rispetto alla versione con rapporto di trasmissione più corto, omologata dalla FIA, della GT3 R.

Nella versione open-top, l'impianto di scarico da corsa con doppi terminali posizionati centralmente emette un suono del motore non sordo e particolarmente emozionante. Sono disponibili due versioni più silenziose con silenziatori e convertitori catalitici per l'uso su piste con restrizioni acustiche.

Anche il telaio è sostanzialmente lo stesso della GT3 da corsa. L'asse anteriore continua a essere guidato da un modernissimo schema a doppio braccio oscillante, mentre il retrotreno è multi-link. Gli ammortizzatori da corsa regolabili a cinque vie di KW sono dotati di funzione blow-off. Porsche Motorsport fornisce la 911 GT3 R da corsa con un assetto di base specifico. Ulteriori regolazioni possono essere effettuate utilizzando i cosiddetti spessori. Il vantaggio di questi spessori è che consentono regolazioni di precisione senza richiedere lunghe misurazioni del telaio.

Un altro punto di forza della vettura sono i pneumatici da corsa offerti da Michelin in esclusiva per i clienti della GT3 R racing. Questi pneumatici beneficiano di una nuova costruzione e di una nuova mescola del battistrada che, rispetto ai Michelin Pilot Sport M S9 (S9M), migliorano il comportamento in fase di riscaldamento e ottimizzano la guidabilità. Allo stesso tempo, il design appositamente sviluppato del fianco del pneumatico si integra perfettamente con l'aspetto visivo del veicolo.

L'impianto frenante monoblocco in alluminio di AP è dotato di pastiglie con piastre di supporto in titanio. Esse riducono le masse non sospese di circa un chilogrammo. Anche il nuovo serbatoio di sicurezza FT3.5, con una capacità di 117 litri, serve a risparmiare peso: pesa un chilogrammo in meno rispetto al passato e in futuro potrà essere utilizzato anche nelle corse della 911 GT3 R. Un altro risparmio di peso deriva dall'eliminazione dell'aria condizionata. La ventilazione per il guidatore è assicurata dal sistema di raffreddamento dei sedili della 911 GT3 R. Nel complesso, gli sviluppatori puntano a un peso a vuoto di 1.240 kg per la 911 GT3 R da corsa. Ciò equivale a un rapporto peso/potenza di 2,0 kg/cv.

Porsche Motorsport offre la 911 GT3 R rennsport ex works al prezzo di 951.000 euro (1.046.000 dollari) più IVA e optional specifici per ogni Paese.