Exclusivo: Porsche apresenta o carro de corrida 911 GT3 R

O que acontece quando se tiram as amarras dos regulamentos a um GT3 de corrida? A Porsche mostra-o com o 911 GT3 R rennsport, que foi apresentado na Rennsport Reunion 7 no WeatherTech Raceway Laguna Seca.

A Porsche apresenta um espetacular veículo de circuito para os entusiastas e coleccionadores de automóveis desportivos na Rennsport Reunion 7 no WeatherTech Raceway Laguna Seca. O 911 GT3 R rennsport com até 456 kW (620 cv) é baseado no novo 911 GT3 R da geração 992. A ferramenta de pista de edição limitada segue uma abordagem orientada para o design e beneficia tecnicamente de liberdades que desafiam os regulamentos dos desportos motorizados. Este ano, o encontro internacional da Porsche na pista de corridas californiana terá lugar de 28 de setembro a 1 de outubro. Espera-se a presença de mais de 80.000 visitantes durante os quatro dias do evento.

Uma das características especiais do item de coleção, que está limitado a 77 unidades, é a carroçaria de design marcante. O Porsche 911 GT3 R rennsport combina a aparência poderosa de um veículo de competição com elementos de design modernos. Ao mesmo tempo, cita a história dos desportos motorizados do fabricante de carros desportivos sem se desviar para um visual retro. Os factores elementares de desempenho do modelo GT3 original, como a resistência do ar e a força aerodinâmica descendente, permanecem praticamente inalterados. Como carro de competição puro-sangue, a forma do 911 GT3 R rennsport continua a seguir a função - mas de uma forma particularmente emocional e atractiva.

"O novo Porsche 911 GT3 R rennsport oferece provavelmente a forma mais original de conduzir um carro de competição baseado no nine-eleven", sublinha Thomas Laudenbach, Diretor de Motorsport. "Produz factores de arrepio praticamente na linha de montagem e combina a melhor tecnologia de desporto motorizado com a linguagem de design típica da Porsche. Com o seu desempenho excecional, o 911 GT3 R rennsport torna a história da nossa marca tangível e audível. É por isso que o estamos a apresentar à grande comunidade de fãs na Rennsport Reunion 7 em Laguna Seca. É uma oferta exclusiva para os nossos clientes que, na verdade, só conhece um limite: a edição limitada de 77 exemplares".

O extraordinário carro desportivo foi concebido por Grant Larson e Thorsten Klein da equipa Style Porsche. "O 911 GT3 R rennsport entra na corrida como o sucessor lógico do moderno Porsche 935. Enquanto o 935 foi tecnicamente baseado no 911 GT2 RS Clubsport de produção próxima, o 911 GT3 R rennsport usa o atual 911 GT3 R da geração 992 como base. Por baixo da pele de carbono amplamente redesenhada está um carro de corrida puro-sangue", sublinha Larson. O americano foi chefe de projectos especiais e veículos de desporto motorizado na Style Porsche durante 14 anos e é responsável pelos veículos especiais da Porsche Exclusive Manufaktur, juntamente com Thorsten Klein. Thorsten Klein acrescenta: "Demos ao modelo da edição um pouco mais de largura e esticámos visualmente o comprimento, ao mesmo tempo que se mantém muito baixo sobre rodas bem torneadas. Isto confere-lhe proporções perfeitas e torna-o ainda mais espetacular."

Design marcante com um aspeto poderoso e uma extremidade gorda

Basicamente, apenas o capot dianteiro e o tejadilho foram retirados do GT3 R de série. Todos os outros elementos da carroçaria foram modificados. Larson e a sua equipa adoptaram largamente a geometria aerodinamicamente sofisticada do nariz do veículo, com as suas entradas de ar de refrigeração e condutas. Os designers colocaram acentos visuais na área das barbatanas laterais e dos flics. Estas estão agora emolduradas por uma bochecha e protegidas contra danos provocados por contactos externos. A forma radicalmente alterada da entrada de ar e do escape das cavas das rodas dianteiras sublinha a aparência mais auto-confiante. Os espelhos retrovisores exteriores convencionais são omitidos e substituídos por um equivalente digital. Um sistema de três câmaras integradas no revestimento exterior do veículo e monitores no cockpit assumem esta tarefa.

As adaptações na traseira do carro de corrida são particularmente distintivas. O componente dominante é a poderosa asa traseira, que está virada para o vento. O seu design faz lembrar o lendário Brumos Porsche 935/77, com o qual o americano Peter Gregg, juntamente com o holandês Toine Hezemans e o alemão Rolf Stommelen, conquistaram a sétima vitória geral para um Porsche nas 24 Horas de Daytona em 1978.

A interpretação arrojada na traseira desenvolve um impacto visual que também se reflecte nos valores de downforce: Para garantir que a carga sobre os elementos horizontais se mantém dentro da norma, estes recebem dois apoios verticais adicionais. Na sua função, fazem lembrar o carro de corrida Porsche 962 Le Mans, fazendo assim a ponte entre o passado e o presente. Uma faixa de luz feita de finas tiras de LED com letras agora iluminadas do lettering Porsche caracteriza a secção traseira global mais larga. Um nível mais abaixo, o avental traseiro amplamente aberto dispensa as coberturas da grelha e o revestimento por razões de peso. Isto permite uma visão clara da tecnologia por detrás e, consequentemente, também do sistema de escape com os seus dois tubos de escape posicionados centralmente.

A pretensão de design especial do 911 GT3 R de corrida também se reflecte no interior ligeiramente revisto. Os monitores das duas câmaras exteriores laterais integram-se harmoniosamente no interior, à esquerda e à direita. Gráficos especiais para o ecrã inicial do visor central e para o emblema de limitação no painel de instrumentos retomam as formas do carro de corrida. A iluminação ambiente retoma o tema dos faróis principais de cor regulável para o interior. Todos os dispositivos de segurança cumprem as normas FIA em vigor. A construção particularmente rígida da gaiola apenas permite a instalação de um banco do condutor. Tal como o 911 GT3 R utilizado em todo o mundo, o "rennsport" limitado é, portanto, um veículo de um só lugar.

Com o seu design especial, as jantes de 18 polegadas da BBS no design especial "rennsport" também chamam a atenção. Combinam todos os requisitos técnicos que uma jante de competição com fecho centralizado deve cumprir com um elevado padrão de design. A Porsche Motorsport pinta-as de série em Dark Silver metalizado.

Novo conceito de cores com mais possibilidades de personalização

No que diz respeito ao conceito de cor, o 911 GT3 R de competição abre novos caminhos. A Porsche oferece o novo item de coleção ex works com uma carroçaria pintada em Agate Grey Metallic e carroçaria em carbono puro. A pedido, existe a possibilidade de escolher entre sete cores para a pintura do revestimento exterior em carbono, que são oferecidas pela primeira vez para um veículo de desporto motorizado, incluindo, por exemplo, rubi estrela ou laranja sinal. Para além disso, existem três designs de pintura exclusivos que permitem uma maior individualização. Thorsten Klein, gestor do projeto Style Porsche para as corridas do GT3 R: "A Porsche caracteriza-se pela sua rica história. Isto é especialmente verdade nas corridas. Por isso, inspirámo-nos, mas de modo algum quisemos fazer uma cópia ou uma pintura claramente retro. As três opções seleccionadas são reinterpretações com um sentido de proporção e não um aceno intrusivo à história."

O "Racing Reunion Design" inspira-se nas cores clássicas dos desportos motorizados e desenrola uma onda através das superfícies extremamente esculpidas. A sua extensão faz lembrar a lendária combinação da curva Corkscrew em Laguna Seca, o local da estreia mundial do 911 GT3 R rennsport. Esta homenagem sublinha as proporções do veículo e da sua asa traseira. Este facto é também assegurado pelas superfícies de carbono ainda visíveis. Juntamente com os acabamentos de pintura opcionais, estas são geralmente cobertas com um revestimento transparente mate. O "Flacht Design" apresenta as cores tradicionalmente utilizadas pela Porsche Motorsport com o esquema vermelho e branco. Este esquema de cores combina visualmente com as asas largas, em particular. O termo "Flacht" é dedicado ao bairro do centro de desenvolvimento da Porsche em Weissach, onde está localizado o departamento de desportos motorizados. O número três chama-se "Speed Icon Design". Baseia-se em diferentes tons de azul, que se concentram sobretudo na largura acentuada do veículo.

Motor de competição ainda mais potente

Basicamente, o 911 GT3 R é baseado no atual GT3 de corrida da Porsche. No entanto, em comparação com o 911 GT3 R da geração 992, o modelo de edição limitada ultrapassa os requisitos rigorosos de uma homologação de desportos motorizados ou as restrições impostas por um "Balance of Performance" (BoP). A equipa de desenvolvimento liderada pelo Dr. Andreas Singer utilizou estas liberdades adicionais com numerosos refinamentos técnicos para criar um carro de circuito ainda mais emocional. Combina uma maior potência do motor com um peso reduzido e um design espetacular com uma banda sonora arrebatadora ao estilo do 911 RSR. O resultado é, sem dúvida, a ferramenta de pista mais afiada que a Porsche alguma vez colocou nas mãos de um colecionador.

Em particular, o motor boxer de 4,2 litros e seis cilindros do 911 GT3 R, que atinge as 9.400 rpm, beneficia da remoção dos grilhões impostos pelos regulamentos: atinge um pico de potência de até 456 kW (620 cv). Isto corresponde a uma potência de até 148 cv por litro de cilindrada - um valor recorde para o motor naturalmente aspirado de um carro de corrida GT. Assim, é significativamente mais potente do que a unidade de potência original, que pode desenvolver até 416 kW (565 cv) no 911 GT3 R, dependendo da classificação BoP. O motor de quatro válvulas arrefecido a água com injeção direta de gasolina foi concebido para funcionar com combustíveis E25. Estes incluem combustíveis de bio-etanol e os chamados ReFuel, bem como eFuels produzidos regenerativamente, que permitem um funcionamento quase neutro em termos de CO2. Com a sua menor tendência para a detonação, abrem caminho a ângulos de ignição mais acentuados e a uma maior compressão nas seis câmaras de combustão. Os pistões e as árvores de cames, que foram desenvolvidos especificamente para o motor de corrida do GT3 R, permitem um maior desempenho, especialmente quando funcionam com combustíveis E25. No entanto, o motor também pode funcionar com combustíveis convencionais.

A transmissão de potência para as rodas traseiras, incluindo a caixa de velocidades sequencial de seis velocidades em garra, é originária do 911 GT3 R, apenas com pequenas alterações. As mudanças de velocidade são efectuadas através de patilhas no volante que controlam um atuador de mudanças eletrónico. A relação de transmissão da quarta, quinta e sexta velocidades à frente corresponde à configuração Daytona do carro de corrida GT3. Na sexta velocidade, a um regime do motor de 9.000 rpm, permite uma velocidade máxima cerca de 20 km/h superior à versão mais curta do GT3 R, com relação de transmissão homologada pela FIA.

Na versão de capota aberta, o sistema de escape de competição com tubos de escape duplos posicionados centralmente produz um som de motor não adulterado e particularmente emocional. Estão disponíveis duas versões mais silenciosas com silenciadores e conversores catalíticos para utilização em pistas de corrida com restrições de ruído.

O chassis também é basicamente o mesmo do carro de corrida GT3. No eixo dianteiro, um layout de wishbone duplo de última geração continua a guiar as rodas, enquanto uma construção multi-link é usada na traseira. Os amortecedores de competição da KW, ajustáveis em cinco direcções, têm uma função de blow-off. A Porsche Motorsport fornece o 911 GT3 R de competição com uma configuração básica específica. Podem ser efectuados ajustes adicionais utilizando os chamados calços. A vantagem destes calços é o facto de permitirem ajustes finos sem medições demoradas do chassis.

Outro ponto de venda único do automóvel são os pneus de competição oferecidos pela Michelin exclusivamente para os clientes do GT3 R de competição. Estes pneus beneficiam de uma nova construção e de um novo composto de piso que, em comparação com o Michelin Pilot Sport M S9 (S9M), melhoram o comportamento no aquecimento e optimizam a dirigibilidade. Ao mesmo tempo, o desenho especialmente desenvolvido do flanco do pneu integra-se perfeitamente no aspeto visual do veículo.

O sistema de travões de competição monobloco em alumínio da AP recebe pastilhas de travão com placas de apoio em titânio. Estas reduzem as massas não suspensas em cerca de um quilograma. O novo depósito de segurança FT3.5 com uma capacidade de 117 litros também serve para poupar peso: pesa menos um quilograma do que anteriormente e também pode ser utilizado em corridas no 911 GT3 R no futuro. Outra poupança de peso resulta da omissão do ar condicionado. A ventilação para o condutor é assegurada pelo conceito de arrefecimento dos bancos do 911 GT3 R. No geral, os criadores têm como objetivo um peso em ordem de marcha de 1.240 quilogramas para o 911 GT3 R. Isto equivale a uma relação peso-potência de 2,0 kg/hp.

A Porsche Motorsport está a oferecer o 911 GT3 R rennsport ex works a um preço de 951.000 Euros (1.046.000 USD) mais IVA e opções específicas do país.