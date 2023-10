Victoire : Première américaine réussie pour la KTM X-BOW GT2

A Indianapolis, la KTM X-BOW GT2 a fait ses débuts en GT America aux Etats-Unis. Avec une pole position, un podium et une victoire, Kevin Woods et Chicago Performance ont pu prouver leur qualité.

Une pole position, une place sur le podium et, pour couronner le tout, une victoire - la première apparition de la KTM X-BOW GT2 dans le sport automobile américain n'aurait pas pu mieux se dérouler. C'est justement sur le vénérable Indianapolis Motor Speedway que Kevin Woods et Chicago Performance ont assuré une première course réussie du véhicule sur le sol américain. L'équipe cliente de KTM s'est imposée face à la concurrence dans la catégorie GT2 de la GT America, qui était proposée pour la première fois.

"Lors de la première course, nous avons déjà prouvé que nous étions compétitifs", a déclaré Kevin Woods, qui a créé plusieurs surprises à Indianapolis. L'une d'entre elles a été la pole position, qui lui a permis de s'assurer la meilleure position de départ de toutes les voitures GT2 du plateau. "Nous avons fait de gros progrès tout au long du week-end et nous avons encore apporté quelques modifications pour la deuxième course. Ils ont porté leurs fruits et nous ont permis de nous battre pour la plus haute marche du podium", a déclaré Woods.

Lors de la course, l'Américain a fait preuve de beaucoup de doigté. Il a pu éviter une collision en début de parcours et a ainsi posé les bases de sa victoire. Dans les tours suivants, il a géré son avance et s'est nettement détaché de ses poursuivants.

À la grande joie de son chef d'équipe, Al Uscinski, Woods a réalisé un parcours sans faute pendant les 40 minutes de course et a finalement franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. "C'était un week-end indescriptible et la récompense méritée de toutes ces semaines de travail acharné et de préparations coûteuses à l'atelier", a déclaré Uscinski, qui est lié à KTM par une longue et fructueuse collaboration.

"Le sport automobile américain est une plateforme importante pour KTM X-BOW. La première course de la KTM X-BOW GT2 aux États-Unis a été d'autant plus importante", a résumé Michael Wölfling, directeur de KTM Sportcar GmbH. "En décrochant la pole position, le meilleur tour en course et la victoire, l'équipe de Chicago Performance a vraiment mis un point d'honneur à représenter au mieux la marque. Al Uscinski, Kevin Woods et toute l'équipe méritent un grand merci pour leur engagement".

Mais le succès sur la piste n'était pas le seul élément important pour KTM. "Le secteur GT2 se développe de manière très positive et nous sommes fiers d'avoir des partenaires solides à nos côtés pour l'avenir. Nous nous réjouissons de voir d'autres équipes clientes suivre l'exemple de Chicago Performance et de voir encore plus de véhicules KTM sur les circuits", a déclaré Wölfling.

La catégorie GT2 a fêté sa première dans le sport automobile international en 2021. Outre la Fanatec GT2 European Series, les voitures de cette catégorie sont autorisées à prendre le départ dans un nombre croissant de séries de courses.